Что делать в обстановке мирового безумия?

Я уже теряюсь от дебильности мира и, кажется, прежде чем сообщить, что 2+2 равно четыре, на всякий случай вынужден буду объяснять, почему 2+2 равно четырём, впрочем, без уверенности, что меня и после объяснения поймут.

Поэтому снова напоминаю, что это народ данного государства задаёт своим слугам - депутатам Думы, Президенту, судьям - то, как именно должно быть всё устроено в государстве. И народ задаёт это в Конституции.

Конституция является основным законом, посему все остальные законы государства должны соответствовать Конституции, иначе это будет присвоением власти народа теми, кто принимает в государстве законы.

Статья 3 Конституции РФ:

«1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону».

Ещё раз. Именно потому, что народ является единственной высшей властью, Дума, издающая не соответствующие Конституции законы, присваивает власть у народа. То есть отнимают у народа власть его слуги - депутаты Думы и президент. Это фашизм.

А в России этот фашизм давно уже настолько наглый и тупой, что на него с презрением смотрели бы не только немецкий или итальянский фашизмы, но и испанский или чилийский. Кремлёвский фашизм не исполняет даже собственных фашистских законов, поскольку и на эти, принятые им же законы кремлёвская фашистская сволочь срёт, когда захочет.

Вот смотрите, Конституция установила:

«2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда».

В этой статье по-русски написано, и куда уж более понятно, – ты не имеешь права избираться и быть избранным всего в двух случаях – ты признан сумасшедшим до степени недееспособности или если ты уже осуждён и находишься в местах лишения свободы. Если осуждён, но приговорён к иным наказаниям, то можешь избирать или избираться.

А вот теперь читаю:

«МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на участие в выборах любых уровней для людей, причастных к деятельности экстремистских организаций.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Руководители и учредители террористических и экстремистских сообществ не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации таких организаций, а остальные— в течение трех лет.

Документ также уточняет, что будет считаться причастностью к экстремистским организациям:

заявления (в том числе в Интернете) в поддержку организации или отдельного ее мероприятия;

перечисление денег организации или отдельному ее мероприятию;

организационно-методическая, имущественная и консультативная помощь организации или отдельному ее мероприятию.

Устанавливать причастность будет суд.

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня».

Это не просто наглый плевок в Конституцию и лишение народа России власти, это наглый показ обществу, что депутаты и президент могут даже не плевать, а сразу срать на Конституцию, когда захотят и сколько захотят, и даже поносом. Но ведь и все законы в России перестают иметь хоть какое-то значение, если не имеет значения главный закон – Конституция. И это действительно так, и это просто ошарашивает.

Причём, самой фашистской властью в России вводятся не диктатура, которая, казалось бы, характерна для фашизма и отличается строжайшим исполнением законов, данных диктатором, - в России сейчас такие хаос и произвол, при которых исчезают надежды хоть на какой-то просвет. И вводится этот хаос и произвол не экстремистами и анархистами, а благодаря дебильности самих фашистов в Думе и правительстве. Они по своей дебильности не соображают, что творят – не соображают, какте законы принимают и как эти новые законы сочетаются не только с Конституцей, с ранее принятыми законами.

Ко мне вопрос: почему я пишу о России, а в названии говорю об общемировом безумии?

А разве на Западе лучше?

Читаем: «Компания Facebook заблокировала аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в соцсети на два года… Срок блокировки аккаунта Трампа рассчитываться с 7 января 2021 года, в то же время в компании не исключают его продолжения. …«Решение Facebook — это оскорбление рекордных 75 млн человек, плюс многих других, кто голосовал за меня на подтасованных президентских выборах 2020 года», — говорится в заявлении Трампа». Цукерберга и подчинённых ему уродов из Facebook в США кто-то избирал для того, чтобы кому-то давать право говорить, а кому-то не давать? Какое право они имеют цензурировать экс-президента? Вы на это можете ответить?

И я записал короткий ролик:

https://www.youtube.com/watch?v=Fl-DIzELpDM

Как водится, даю к нему текст.

«Казалось бы, недавно, ещё 6 мая 2013 года оппозиционный политик Илья Константинов знал, что нужно делать, а 8 лет спустя, в начале июня 2021 года он пишет на ФОРУМмск: «Логика властей понятна: им нужны враги. …Без таких врагов исчезает смысл существования неисчислимой российской полицейщины и венчающей ее авторитарной надстройки. …Вот и взялись за умеренных и осторожных. Да еще и родственников под судебную молотилку подтягивают. Ломают жизни». И итожит: «Тоска и безнадега».

Добавлю к его тоске и безнадёге – такая ситуация не только в России. Такое впечатление, что весь мир вошёл в стадию неуправляемой дебильности – мирового безумия.

Работники СМИ не способны понять, что они вещают, и могут только повторять то, что им укажут, или то, что они считают умным. Места исследователей в науке заполнились такими же дебилами, да и вообще развелось огромное количество лишних для жизни людей, чьей профессией стала болтовня о том, чего они сами понять на способны.

И совершенно непонятно, кто руководит созданием этого дебильного хаоса и что этот руководитель сам хочет от этого хаоса? Кто эти руководящие миром жидомасоны или как их ещё назвать?

Дебилы «интеллигенции» России много лет блокируют сообщение гражданам России, что вместо избираемых гражданами президентов, по телевизору показывают артистов в роли президента России. Понятно и что такое эта интеллигенция, и понятно и кому это замалчивание убийства того же Путина выгодно. Но при этом казалось, что уж на Западе-то с этим всё в порядке, что там настоящие руководители стран.

Однако прошли сообщения, из которых напрашивается вывод, что Байден, скорее всего, уже тоже безвольная кукла, как и артисты в роли Путина. Байден, к примеру, далеко не всегда общается с прессой лично, а вместо этого общения создаются ролики на зелёном фоне с игрой толи самого Байдена, толи артиста в его роли.

У людей, способных самостоятельно думать, обязано возникнуть ощущение бессилия, особенно чётко проявляющееся при виде того, что творят с Трампом, которому даже не Конгресс, а какие-то ссыкуны из СМИ затыкают рот. Что делать в такой ситуации, когда непонятно, с кем именно, и непонятно, как надо бороться в общемировом плане? И как донести до мира действительно важную для людей информацию, если даже Трамп не способен это сделать?

Вот, скажем, в России, понятное дело, надо бороться с кукловодами артистов, играющих роль Путина, но как это сделать, если они персонально неизвестны, если, не закону, а эти кукловодам безоговорочно подчиняются начальники в ФСБ и Прокуратуре. Как бороться, если Дума – это набор тупых и трусливых организмов, а набившаяся в ТВ и интернет интеллигенция России в своей массе - это тупые болтуны?

Меня будут упрекать в том, что я называю их тупыми дебилами, но как их ещё назвать? Трусливыми дебилами? Это они в своём кругу такие все умные, но посмотрите же не них со стороны! С точки зрения результата их деятельности!

Как тут не понять Илью Константинова с его отчаянием: «Тоска и безнадёга»!

Так, что делать-то?!

Первое. Чтобы не паниковать, надо вспомнить, что наша жизнь не окончится со смертью нашего тела, поэтому надо позаботиться о себе – о своей Душе, но, напомню, молитвы тут ничего не дадут. И наше спасение только в фанатичной службе целям, общим для человечества и отдельных народов.

Дебилы дальше могут не слушать, а для заинтересовавшихся, но ничего об этом не слышавших, поясню, что уже накопившиеся многочисленные факты из разных областей знаний убедительно и без сомнений показывают, что мы – наше сознание и эмоции, наша память и мыслительные способности – это не атомы и молекулы, это не наше мозговое вещество, а нечто, по принципу действия подобное компьютеру. И это «нечто» во время нашей жизни в теле связано с нашим телом, а вот после смерти тела это «нечто» остаётся жить самостоятельно. По устоявшейся и идущей от религий традиции, я назвал это нечто, этот аналог компьютера Душой человека.

И я создал с единомышленниками Институт бессмертия жизни (https://ibzh.ru/). В этом институте мы собираем все данные и факты, в подтверждение этой гипотезы и планируем проводить исследования по уточнению того, чем собственно являются Душа и Дух (какие поля их создали). Зачем? А для того, во-первых, чтобы создать устройства для связи с душами уже умерших людей – тех, которые жили в теле правильно и теперь остаются в активном состоянии, во-вторых, твёрдо установить, как нужно жить в теле, чтобы не попасть после смерти в «ад» - в состояние сенсорной депривации.

Отсюда следует, во-вторых, и что надо делать в условиях этого мирового безумия, - это фанатично служить общим интересам – общим для твоей Родины, в которой нужно будет жить твоим детям, общим и для мира, если эти интересы Родины и мира совместимы.

Мне вспоминается когда-то читанный эпизод Второй мировой войны. Британский самолёт-разведчик наконец обнаружил немецкий линкор «Тирпиц», который англичане боялись, но в этот момент немцы самолёт сбили. Уцелевший экипаж выпрыгнул с парашютами, но радист до конца остался в горящем и падающем самолёте, передавая на базу координаты «Тирпица» и погиб вместе с самолётом.

Вот и надо стать кем-то вроде этого радиста – пусть всё вокруг рушится, пусть информационное пространство заполняют крики идиотов, но людям надо исполнять свой человечески долг до конца, и этим спасти собственную Душу.

Плюньте на всех, кто не с вами, - они сами выбирают свою судьбу, - позаботьтесь о себе! Да внешне вы будете работать как бы и на этих людей, которых презираете, но на самом деле работа и на них – это всего лишь та, общая для всех цель, в служении которой необходимо построить свою Душу.

Вот, собственно, всё что я хотел сказать для предотвращения уныния при виде окружающей обстановки.

Не знаю, многим ли это помогло, но я сделал всё, что мог сделать в данном случае».