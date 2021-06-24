Власти Подмосковья пообещали запретить ездить в транспорте без QR-кода

Власти Подмосковья могут с 1 июля сделать проезд на общественном транспорте доступным только по QR-коду, который будет выдаваться условно защищенным от ковида жителям. Об этом в среду сообщила журналистам зампредседателя правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Мы надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Но хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то Министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля. А это допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код", - сказала Стригункова.

28 июня в Подмосковье начнет действовать система QR-кодов. Их необходимо будет получать для посещения ресторанов, кафе, баров, а также заселения в гостиницы (при размещении более чем на 3 суток - перепихнуться на пару часов можно так). Будут закрыты детские и спортивные площадки, зоопарки, аттракционы и фудкорты.

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Как-то даже пугает... Сутки прошли с того момента, как я предположил, что следом за QR-кодом на кафе будут возникать все новые ограничения.

В Москве запретили посещать кафе и рестораны без QR-кода

Или завтра без ПЦР-теста и в магазин будет нельзя? Как в пророчестве Иоанна Богослова: «…положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». QR-код, наверно…

Ну да, пока транспорт, до магазинов пока не дошло - во времена Иоанна Богослова общественного транспорта не было еще. И идиотов во власти не было - они там не выживали просто...

Скажу так - зря они с огнем играют. Люди уже полтора года от власти ничего хорошего не видят, кроме разных придумок - чего бы еще запретить?

Можно, например, пускать в общественный туалет по QR-коду. Результат будет очень быстрый и ошеломляющий.

А.Б.