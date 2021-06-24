За что воевали наши отцы? Или 80 лет спустя

На сайтах столичной власти июньский забег дешёвого пафоса. К 80-летию начала Великой Отечественной войны. Высокие слова, открытые проекты памяти, возложения цветов погибшим воинам. И в это время, в этой же самой Москве, детей, племянников погибших солдат приставы с фашистской символикой на погонах выбрасывают на улицу. Под аккомпанемент российской власти. Дружно и сообща. Высокие слова на сайтах и почтение к памяти погибших — не одно и тоже.

Коротков Владимир Борисович, 83 года, работник «Салюта», выброшенный 23 июня 2021 года на улицу:

«80 лет назад война началась, фашисты устраивали зверства на оккупированной территории, мои родственники — отец, его родной дядя (пацан 18-ти лет, он здесь лежит в деревне Паршино), ещё один дядя погиб. За что они воевали? За то, чтоб нас вот так выселяли? Чтоб над нами вот так чиновники издевались?… Вроде бы мы победили. А кто на самом деле победил, воспользовался Победой? Чиновники. У них вся власть. Что хотят, то и делают».

Действительно, современная власть России делает, что пожелает. Семья Коротковых отработала в авиапроме 60 лет, их ценность, как редких специалистов столь высока, что авиамоторный завод «Салют» продолжает пользоваться их профессионализмом, несмотря на столь почтенный возраст. Путинская «сверхдержава» хвастает своими авиадостижениями, а те, кто запускает крылья для страны, как ненужный мусор выбрасывают на улицу.

Рабочих «Салюта» собирали в своё время по всей стране, давали жильё, теперь времена поменялись. Ещё в 2011-м году власти пытались выставить на улицу весь 9-й дом по 9-й улице Соколиной Горы, но после многолетних акций протеста вдруг вспомнили о жилищных правах протестующих жильцов, и последующие два года жители дома, салютовцы, получали новое жильё. Но расселить ещё пять семей власти странным образом отказались, и им была объявлена коммунальная война — им заваривали двери в квартиры, в подъезд, отключали воду, свет, отопление. Семью Харченко выбросили на улицу в сентябре 2020-го, Абрамова — в январе 2021-го, Тугаевой и Харитоновой — 31 марта. Зимой 2021-го Коротковым, Тугаевой и Харитоновой пришлось жить в доме, полностью отключенном от всех коммуникаций — грелись в трамваях, спали в пальто, покрытых инеем, воду (во времена ковида) доставали по соседям из других домов. Вернуть свет удалось только путём протестов.

И всё это — вопреки ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса», права на соцнайм для жителей общежитий, постановлению Собянина № 743-ПП (от 19 декабря 2012 года). Видимо, своё постановление Собянин выпустил шутки ради, так как за многие годы апеллирования к ПП-743, оно оставалось пустой бумагой, суды и чиновники им только обмахивались, разгоняя жителей из общежитий по улицам. Смотровые талоны, которые сначала выдавали в ДГИ и семье Коротковых, суд признал нарисованными, сам Департамент подтвердить их подлинность также отказался, видимо, смеялись от души своим трюкам над детьми погибших солдат.

Короткова Любовь Васильевна (во время зимней попытки выселения) 13 февраля 2021 года попала в реанимацию из-за проблем с сердцем, ей была проведена операция. Суды дали ей время на выздоровление, видимо, решили, что 4 месяца хватит вполне, сердце ведь прооперировали, вполне теперь сможет жить на уличной скамейке. И ожидать решения кассации.

Приставы отказались пропускать в подъезд журналистов, угрожали электрошокером, полиция и представители неназванных структур смеялись и уверяли, что у Коротковых всё хорошо, потом обиженно обсуждали, за каких нехороших людей их здесь считают. Грузовик увёз вещи Коротковых, приставы, полиция и ряд близких им лиц, заблокировали двери подъезда, повесили замок, пресса и коммунисты проводили их действия скандированием: «Они выселяют рабочих!»

Поддержать выселенных авиастроителей пришли жители из других общежитий — с Дубининской 57 и Проспекта Будённого 16, Движение Общежитий Москвы, московские коммунисты (ОКП-Рабочий Компас, РРП, ЛКСМ, Левый блок, ММТ), депутат КПРФ Елена Янчук с помощником Вячеславом Беловым и Тимур Шайтжанов (помощник депутата Михаила Тимонова).

22 июня Любовь Владимировна отправила заказное письмо президенту Путину. Отправляла и Собянину, но там отписались, что ранее уже отвечали, и ничего нового за это время не произошло. 22 июня также были направлены телеграммы на имя Собянина от депутатов КПРФ Елены Янчук и Николая Зубрилина. Елена Янчук в интервью также отметила, что «сегодня… произошло действие, которое находится за рамками закона, формально апелляционная инстанция суда проиграна, но на наш взгляд, и взгляд юристов, не были учтены важные факты и доказательства, которые свидетельствуют о том, что семья Коротковых проживает в данном общежитии совершенно законно и совершенно законно имеет право на предоставление им жилья от города».

У каждого общежития своя история, но беда надо всеми одна — чиновники их хотят лишить крыши над головой. Но 22 июня произошло и ещё одно событие - вступил в силу подписанный Путиным ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", спешно принятый Госдумой. А в соответствии с ним общежития вполне официально теперь могут находиться в частных руках, и если раньше предприимчивым дельцам приходилось ухитряться и лавировать (хотя порой и весьма успешно), то теперь они и вовсе могут не утруждать себя поисками лазеек. В буржуазном мире России у нас всё сейчас к услугам больших карманов.