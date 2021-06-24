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Московский листок

Россия установила рекорд по обнищанию населения

Опубликовано 24.06.2021 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Россия установила рекорд по обнищанию населения

Пока власти рассказывают о планах сделать Россию одной из пяти крупнейших экономик мира, страна движется в ровно противоположную сторону. В ежегодном докладе Global Wealth Report от банка Credit Suisse Россия попала в пятерку стран, чье население беднеет стремительнее всего.

Как подсчитали, за год благосостояние российских домохозяйств сократилось на 338 млрд долларов в номинальном выражении. По этому показателю РФ заняла третье место в мире, уступив лишь Индии (-594 млрд долларов) и Бразилии (-839 млрд).

По относительной скорости падения cовокупного благосостояния - на 9,9% за год - у России четвертая позиция среди 50 крупных стран. На первом месте в топ-5 пережившая девальвацию реала Бразилия (-23%).

В среднем на каждого взрослого жителя России приходится 27,162 тысячи долларов благосостояния, подсчитали в Credit Suisse.

За год эта сумма уменьшилась на 9,6%.

Впрочем, 27 тысяч долларов на человека - это условная цифра. В реальности же подавляющее большинство российских граждан обладают активами на сумму в разы ниже, поскольку уровень неравенства в РФ - один из самых высоких в мире.

У половины населения России, по подсчетам Credit Suisse, суммарный объем активов не превышает сумму в 5431 доллар на человека.

Это медианный уровень благосостояния, который по сравнению с прошлым годом сократился на 691 доллар, 11,2% - на столько обеднел среднестатистический россиянин за год пандемии.

По медианному благосостоянию россияне в 14,5 раз беднее американцев (79274 доллара), в 19 раз беднее испанцев (105831 доллар), в 22,6 раза беднее японцев (122980 долларов).

От жителей Эстонии (38901 доллар) россияне отстают в 7 раз, Албании - в 2,8 раза, Сербии - 2,7 раза.

Медианное благосостояние домохозяйств в России примерно соответствует уровню Перу и Эквадора (5445 и 5444 доллара соответственно), немного отстает от показателей Египта (6329 долларов), но при этом опережает Габон (4685 доллларов) и Экваториальную Гвинею (4651 доллар).

У 72,8% населения России суммарные активы на человека не превышают 10 тысяч долларов.

Для сравнения в Германии таких всего 10,6%, в Испании - 16,7%, в США - 26,3%, в Панаме - 45,3%, в Шри-Ланке - 54,3%.

По этой доле условно «небогатых» людей Россия находится примерно между Ямайкой (66,7%) и Никарагуа (78,2%).

Среди взрослых жителей России 3,78 миллиона владеют активами на сумму больше 100 тысяч долларов, а 252 тысячи являются долларовыми миллионерами. Их число за год сократилось на 65 тысяч человек, подсчитали в Credit Suisse.

Более 5 млн долларов имеют 22,1 тысячи россиян, больше 10 млн долларов - 15,18 тысячи, больше 50 миллионов - 1,64 тысячи, больше 100 млн - 1,12 тысячи.

Наконец, в топ по богатству входят 199 человек - их активы превышают 500 млн долларов.



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Всего комментариев к статье: 1
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Все идет по плану бесов!
Nikel написал 24.06.2021 09:06
Помнится в 90-е по Москве висели банеры на , которых крупно было написано "ГОЛОД"!
Тогда это отнесли к проискам пятой колонны, ну а теперь ясно, что это был план-план уничтожения народа-победителя фашизма!
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