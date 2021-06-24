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Московский листок

Ждем Третьей обороны Севастополя?

Опубликовано 24.06.2021 в разделе комментариев 0

война россия
Ждем Третьей обороны Севастополя?

Морской бой в дачном месте

В среду Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (это Севастополь). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.

Министерство обороны Великобритании выступило с утверждением, что эсминец ВМС королевства совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, отвергнув заявления России о предупредительной стрельбе. Согласно версии ведомства, российские военнослужащие "проводили учебные стрельбы".

Находившийся на борту корабля корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, специализирующийся на оборонной тематике, пишет:

"Российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы Defender поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту, и мы видели берег Крыма, который находился от нас в пределах 12 миль", - говорится в опубликованном на сайте русской службы Би-би-си комментарии Била.

В общем, понятно. Британия не признает крымские воды российскими, а Украина не возражает против прохода через них британских кораблей.

Как не возражает против пролета над Крымом самолетов стран НАТО и присутствия там войск НАТО. России в юридическом смысле там для Украины нет.

Дальше ситуация может развиваться по двум сценариям.

Либо, условно, по северокипрскому, когда турецкую экспансию на Кипре никто не признает де-юре, но все же де факто соблюдают границы и прочие.

Либо по северокорейскому, когда не соблюдают и не признают, а КНДР просто топит корабли.

И тут либо война, либо признание по факту.

70 лет назад на Фиоленте, месте дачного отдыха севастопольцев, уже была война, остатки военной техники, сброшенной с обрыва в 1941-м еще можно кое где видеть на берегу.

Ждем Третьей обороны Севастополя? А что? 80 тысяч боевх и небоевых потерь... Говорят, можем повторить…

 

Участие России в делах Ливии затрагивает геополитические интересы Соединённых Штатов,

заявил на брифинге 23 июня высокопоставленный представитель Белого дома.

«Русские ведь внедрились на южный фланг НАТО. Они проецируют влияние в Черной Африке», — цитирует пресс-служба Госдепартамента представителя администрации США.

По его словам, Ливия остаётся крупным поставщиком нефти и газа, что «является фактором в мировых экономических вопросах».

Ранее специальный посланник США в Ливии Ричард Норланд сообщал, что Вашингтоне намерены добиваться вывода из африканской страны всех иностранных сил, в частности, России и Турции.

Тут и не скажешь, гордиться или возмущаться?

С одной стороны – очень круто мы вторглись на южный фланг НАТО, а с другой – есть у нас, чем поддержать-то свое это вторжение?

Ну и третье – Турция-то член НАТО, но она тоже вторглась?

Как-то все к одному, нехорошо как-то…



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