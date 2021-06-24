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Московский листок

Обзор новостей: Россия установила рекорд по обнищанию

Опубликовано 24.06.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Морской бой в дачном месте https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Участие России в делах Ливии затрагивает геополитические интересы Соединённых Штатов

3 Власти Подмосковья могут с 1 июля сделать проезд на общественном транспорте доступным только по QR-коду https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Завершается трагедия с выселением на Соколиной горе https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Россия установила рекорд по обнищанию населения https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Работников COVID-free ресторанов в Москве обязали сверять данные QR-кодов с паспортами гостей

7 Кстати, число зараженных ковидом растет

8 Топ-менеджера S7 задержали в Подмосковье при продаже должности пилота Airbus

9 В Москве жара – сил нет

***

Два существенных замечания.

- Если вам нравятся выпуски новостей, можете смело перепубликовывать их на своих страницах - мы за копирайт не держимся, все это в свободном доступе.

- Если вы хотите оказать помощь каналу - не сдерживайте себя, не стесняйтесь, вот номер карты: 4276 1609 4595 4072



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Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
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