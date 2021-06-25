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Московский листок

Невероятные приключения "Спутника" в России

Опубликовано 25.06.2021 автором Сигизмунд Миронин, дмн в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Невероятные приключения "Спутника" в России

Посплетничаю немного. В Бразилии есть такая организация «Метро». Она отвечает за соответствие продуктов заявленным стандартам. В 2020 году россияне вроде как под руководством Скворцовой передрали у японцев некий антивирусный препарат и сделали генерик "Фавипиравир" под торговым названием "Авифавир". Причем они раструбили о том, что, мол, это оригинальное средство. Затем они послали препарат в Бразилию для продажи. Но люди в Бразилии дотошные - они проверили лекарство и обнаружили, что никакого лечебного эффекта это средство на больных КОВИДом не оказывает. Более того, как и японцы, они выявили тератогенный эффект лекарства.

Об этом мне сообщил мой приятель, который работает в Метро. Я хорошо помню рассказы наших знакомых врачей из РФ, которые год назад сообщали о том, что им это лекарство главврачи буквально навязывали и заставляли всем больным его назначать, даже раздавать бесплатно, кстати, вместе с бесполезным арабидолом Голиковой. Врачи были обязаны дать отчет, кому они назначили эти бесполезные лекарства, написать таблицу и т.д. Многие грамотные врачи раздавали, но говорили, что не пейте. Но многие пили и стучали на таких врачей. Не верить им у меня нет оснований. 

Кстати, подобный случай был с одним моим знакомым доктором. Сейчас после идиотизма Скворцовой (тем, кто интересуется состоянием медицинского страхования в РФ рекомендую https://www.labirint.ru/books/583225/) в РФ действуют так называемые стандарты лечения. Так вот если буквально следовать одному из таких стандартов по лечению гипертонической болезни, то каждому больному следует сразу назначать 5 лекарств из 5 разных групп. Даже больным в 1 стадии. Мой знакомый не мог не выписывать эти лекарства, а то придут люди в галстуках из медицинской страховой организации и наложат на него штраф в десять тысяч, а то и больше. Он тоже в рецепте галочкой отмечал, что действительно надо пить. Но люди любят стучать и стукнули, и ему втюрили такой штраф. 

Интересно, когда в 2020 году была международная виртуальная конференция по разработанным вакцинам (я участвовал), от РФ вакцину Спутник представляла какая-то толстая девочка, очень плохо знающая английский язык. Около нее сидела переводчица и переводила ей вопросы. Сама по себе презентация (сам доклад) была на уровне, а вот выступление девочки и ответы на вопросы произвели тяжелое впечатление и сказалось на восприятии европейцами российской вакцины. Мы с женой тогда подумали неужели в команде Логунова есть кто-то так плохо знающий английский. Но потом сотрудница МГУ сообщила нам, что у Логунова все ребята прекрасно знают английский, а это выступала девочка от производителя вакцины.

Такое выступление резко испортило впечатление от в общем-то неплохой вакцины. Более того, когда ВОЗ стала проверять безопасность и технологический уровень производства Спутника, она нашла массу проколов.  Наконец, европейцы выявили интересный факт в документах, приложенных к заявлению на регистрацию Спутника. Когда наши деятели-проверяльщики вакцин стали набирать группу для плацебо, они решили денежки сэкономить, видимо, для своего кармана, и не стали добровольцам особо платить. Добровольцы смекнули, что это опасно, и после первой инъекции плацебо, взяли и укололись Спутником. Именно поэтому Европа не спешит признавать Спутник. Об этом сообщало итальянское телевидение. 

Это к вопросу об небывалых успехах медицины в РФ в борьбе с КОВИДом. Естественно, обо всем этом в научных статьях не напишут, а уже верить ли вам мне, ваше дело. Я им поверил.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Опять вылез дол-еб миронин со своими откровениями написал 25.06.2021 00:50
То, что из себя представляет дерьмо под названием Спутник, как впрочем и все остальные коронавирусные субстанции иностранного производства, мы прекрасно знаем и без него.
Но ведь каков мерзавец! То высокомерно поучал всех, что верить можно только научным статьям на иностранных языках, а тут один мой приятель сообщил ...
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