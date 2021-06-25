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Московский листок

Как разорили кубанские курорты - и осчастливили турецкие

Опубликовано 25.06.2021 в разделе комментариев 0

отдых курорт кубань
Как разорили кубанские курорты - и осчастливили турецкие

С 1 июля для заселения в отели Сочи, Анапы, Геленджика и других курортных городов потребуется отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. А уже с 1 августа гостей будут принимать только с сертификатом о вакцинации. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Буквально через полчаса после опубликования этого заявления Ассоциация туроператоров России зафиксировала «шквал» аннулирований туров в Краснодарский край.

Естественно, только что открылась Турция, где дешевле и лучше, а вдобавок никто не требует никаких QR-кодов.

Интересно, сколько миллиардов долларов мы таким образом передали на переоснащение турецкой армии и военно-морского флота?

При товарище Сталине меньше, чем изменой Родине такое не сочли бы. Это у нас максимум - отстранение от должности, а дальше живи себе на "прилипшее к рукам", да хоть бы и в той же Турции.

Кстати, нынешние курорты Краснодарского края все сплошь входили в состав Османской империи, если что.

А.Б.



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