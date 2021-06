The Telegraph сообщает, что решение о проходе эсминца у Севастополя принял лично Борис Джонсон сша война рф Ну, новость о том, что «англичанка гадит», не совсем свежая. Но на этот раз решение нагадить было принято на высшем уровне. Планы о проходе эсминца Defender вблизи берегов Крыма вызвали обсуждение в правительстве Великобритании, сообщил источник The Telegraph в Минобороны. По информации издания, на маршруте настаивал глава оборонного ведомства Бен Уоллес, а глава МИДа Доминик Рааб опасался последствий. Решение было оставлено за премьером Борисом Джонсоном, и он его принял. The Telegraph сообщил также, что решение главы правительства было доведено до командования всего за два дня до инцидента. То есть еще и собственных моряков подставили. Вы скажете, какое мне дело? Так у меня мама сейчас на даче на мысе Фиолент, всего в нескольких километрах от инцидента. Она одну войну уже пережила, зачем ей еще одна? И куда смотрит королева? Она что, не видит, что ее премьер, мягко говоря, не вполне в адеквате? Поневоле, сравнивая наших и не наших, вспомнишь Бродского: ворюга мне милей, чем кровопийца… Британское правительство выступает на стороне «Единой России», что ли? Дебилы… А.Б.



