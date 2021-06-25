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Московский листок

The Telegraph сообщает, что решение о проходе эсминца у Севастополя принял лично Борис Джонсон

Опубликовано 25.06.2021 в разделе комментариев 1

сша война рф
The Telegraph сообщает, что решение о проходе эсминца у Севастополя принял лично Борис Джонсон

Ну, новость о том, что «англичанка гадит», не совсем свежая. Но на этот раз решение нагадить было принято на высшем уровне.

Планы о проходе эсминца Defender вблизи берегов Крыма вызвали обсуждение в правительстве Великобритании, сообщил источник The Telegraph в Минобороны. По информации издания, на маршруте настаивал глава оборонного ведомства Бен Уоллес, а глава МИДа Доминик Рааб опасался последствий. Решение было оставлено за премьером Борисом Джонсоном, и он его принял.

The Telegraph сообщил также, что решение главы правительства было доведено до командования всего за два дня до инцидента. То есть еще и собственных моряков подставили.

Вы скажете, какое мне дело? Так у меня мама сейчас на даче на мысе Фиолент, всего в нескольких километрах от инцидента. Она одну войну уже пережила, зачем ей еще одна?

И куда смотрит королева? Она что, не видит, что ее премьер, мягко говоря, не вполне в адеквате?

Поневоле, сравнивая наших и не наших, вспомнишь Бродского: ворюга мне милей, чем кровопийца…

Британское правительство выступает на стороне «Единой России», что ли? Дебилы…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ы ъ написал 25.06.2021 10:06
Почему не потопили? Наши воды и военный!!! корабль, это как Матиас Руст прилетел на красну площад. Нет яиц у руководства, проиграем еще одну родину таким макаром.
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