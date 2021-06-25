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Московский листок

Хуснуллин предложил привлечь неработающих пенсионеров к работе на стройках

Опубликовано 25.06.2021 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Хуснуллин предложил привлечь неработающих пенсионеров к работе на стройках

В связи с недостатком трудовых ресурсов в строительной отрасли можно рассмотреть вопрос о вовлечении в нее неработающих пенсионеров, которые являются специалистами в данной сфере, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

 «В агломерациях сегодня острый недостаток трудовых ресурсов. При этом надо понимать еще, что мы попали в демографический провал 90-х и начала нулевых. Поэтому нам надо выстроить грамотную политику привлечения специалистов. Это и обучение, это и привлечение, это и мобилизация даже и неработающих пенсионеров», — сказал он (цитата по «Прайм»).

Хуснуллин отметил, что ранее в стране уже прибегали к такой мере во время решения сложных задач по проектированию метро. По его словам, тогда правительство искало проектировщиков по всей территории бывшего СССР и вовлекало их в работу. При этом некоторые специалисты к тому моменту уже находились на пенсии.

Странно, что г-н Хуснуллин не вспомнил про благотворное влияние на кадровые ресурсы при строительстве метро статьи 58 в уголовном кодексе.

К тому же вопрос пенсий очень хорошо решается – при помощи кирки и тачке возраст дожития хорошо сокращается до приемлемых величин.



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