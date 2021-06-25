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Московский листок

Лукашенко готовится к очередной войне с собственным народом?

Опубликовано 25.06.2021 в разделе комментариев 0

белоруссия война лукашенко
Лукашенко готовится к очередной войне с собственным народом?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести военное положение в ответ на экономические санкции ЕС, официально утвержденные в четверг.

Заслушав доклады о ситуации в экономике Гродненской области Белоруссии, Лукашенко потребовал, чтобы «никакого проседания» не было ни на одном из предприятий, на ходу присвоил генеральское звание губернатору Владимиру Каранику и призвал своего помощника Юрия Караева, бывшего министра внутренних дел (которого Лукашенко вынужден был отстранить за зверства во время подавления акций протеста под давлением общественного мнения), одеться в военную форму.

На прошлой неделе Лукашенко потребовал готовить население к массовой мобилизации. «Нам самим на местах, председателям райисполкомов и облисполкомов надо научиться воевать», - говорил он на совещании с силовиками 18 июня.

С кем собрался воевать Лукашенко, пока не сообщается. По всему похоже, что, как всегда, с внутренним врагом…

 



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