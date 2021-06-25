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Московский листок

QR-код для покойника

Опубликовано 25.06.2021 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус

Сегодня уже можно получить «черную метку»

На сайте mos.ru с сегодняшнего дня теоретически можно получить QR-код для посещения ресторанов в столице, сообщили в мэрии Москвы.

На самом деле это не очень простая задача даже для опытного пользователя – сама система работает недавно и со сбоями. Даже при обращении к ней в медицинских учреждениях.

Не надо быть компьютерным гением, чтобы предположить, что при резком росте числа обращений к системе сразу на сотни тысяч запросов, она начнет сбоить и глючить.

Я уже не говорю о законности такой «всеобщей меры» при том, что далеко не у всех граждан есть доступ в интернет и соответствующие девайсы. Есть проблема приезжих – у них нет аккаунта на Мос.ру и публичный доступ в интернет в Москве далеко не везде «тянет». А ведь именно приезжим точно нужен общепит в Москве.

Но - с 28 июня в столице начнут действовать QR-коды, которые нужно будет предъявлять в кафе и ресторанах, а также на массовых мероприятиях с численностью не более 500 человек.

 

Не хватает вакцин

Минздрав Хабаровского края в пятницу, 25 июня, объявил о приостановке вакцинации в двух крупнейших городах региона

Решение принято в связи с возникшим из-за резкого роста спроса дефицита вакцин, говорится в заявлении министерства в Instagram.

«В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента», - говорится в заявлении.

В одном из торговых центров сегодня будут привиты первым компонентом 80 человек, в другом — 20. «Таковы остатки вакцины. Вторые компоненты есть в достаточном количестве»,— поясняет минздрав.

О том, что отечественная промышленность производит недостаточное количество вакцин, я говорил еще год назад. Ничего нового.

Но вот начальство решило стимулировать прививочный процесс – и сразу вылез дефицит. Не только в Хабаровске – в Москве недавно закончился «Ковивак» и до начала будущего месяца не появится.

А теперь вопрос к Генеральной прокуратуре: на каком основании будут терроризировать работающих, не сумевших привиться? И на каком основании станут ограничивать допуск невакцинированных к объектам социальной инфраструктуры, если они не могут привиться?


Депутат Енгалычева интересуется, тестировалась ли вакцина на лабораторных животных?

Это очень странно, но в топах новостей ведущих медиа-концентраторов этих событий вы не увидите.

В связи со смертью от ковида главного врача ГБУЗ МО “Котельниковская городская больница” Михаила Анисимова, привитого всего полгода назад от коронавируса, депутат Мсгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева направила депутатский запрос главному санитарному врачу о предоставлении информации.

Екатерина Александровна хочет узнать, проводились ли испытания вакцин на лабораторных животных? И какие были результаты?

А именно:

- каков процент летальных исходов?

- каков процент и каких именно побочных явлений?

- как вакцина влияет на продолжительность жизни и на репродуктивную систему?

Также депутат обратилась к москвичам с предложением через электронную приемную на сайте Мосгордумы сообщать ей, если кто-либо в их окружении умер после вакцинации, заболел COVID-19 после того, как был вакцинирован, или появились тяжелые побочные явления.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Диоген написал 25.06.2021 11:38
Если привитый продолжает призывать привиться других, по железной логике он просто глупо и честно признается, что не доверяет сделанной прививке
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