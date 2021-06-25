Власть уже и не стесняется показать награбленное

В России вызывают интерес чиновники и депутаты, которые ляпают что в голову взбредёт и даже после об этом не думают. Например, недавно ляпнул депутат Н.Арефьев. "СССР развалили не коммунисты. КПСС запрещена в августе 1991 года и в развале не могла участвовать. Ну что можно сказать о депутате - коммунисте?

Развал СССР произошёл не за один день, его готовили после Отечественной войны. И.Сталин не допускал провокаторов и иногда принимал меры молча. После его смерти политика изменилась. Недобитым власовцам и примазавшимся к ним чиновникам стало скучно жить на зарплату, а тем более некоторые побывали за бугром и увидели как хапают коммерсанты и сколько получают чиновники и они мало - помалу готовили ликвидацию. Приказ на расстрел Верховного Совета РСФСР отдавали бывшие коммунисты - генералы. Они что забыли, что присягали Союзу? Коммунисты и позже тоже предали завоевания настоящих ленинских коммунистов. В 1996 году на выборах победил коммунист, но струсил принять ответственность за Россию. Вы в дерьме по горло и в века не отмоетесь. Если сменится власть, то вы будете первыми о ком заговорят как о предателях.

Пишет Илья Рождественский. "Самый доходный бизнес С.Шойгу, получивший за 2 года прибыль 2,1 миллиардов рублей связан с государственными стройками, выяснили "Открытые медиа". Младшая дочь Ксения имеет доли в строительных компаниях, которые строят стадионы, дороги, облагораживают берега морей в городах. И все компании принадлежат Г.Тимченко - миллиардеру и другу президента. Более того Тимченко давний друг Шойгу. С нищими чиновники не дружат. Читатель, вам не кажется странным такая дружба? А эти миллиарды вынуты с предприятий за счёт нищенской зарплаты и незначительных налогов. В Советском Союзе эти деньги пошли бы на социальные нужды народа.

И вот президент предлагает Шойгу и Лаврову баллотироваться в депутаты. А кто будет заниматься армией, внешней политикой? Или она настолько подготовлена, что уже не нуждается в министрах? Но ведь в армии воровство средств не уступает гражданским организациям, однако министр ни разу не обратился к народу по этому вопросу. Народ именно он финансирует армию и вас лично и надо бы разговаривать с ним, объяснять проблемы. Оказывается не всё так как открыто говорит президент. Оказывается они не будут заседать в думе, а отдадут мандаты тем кто не прошёл в депутаты, а президент хотел бы чтобы эти два гражданина были в депутатах. Читатель, как вы думаете, что это? Наглый обман народа. А сколько раз президент говорил о честных выборах и последний раз на съезде партии "Единая Россия". Ложь и подтасовка с разворовыванием бюджета - есть главная полтика власти и лично президента. Конечно вы не верите и будете голосовать за партию власти, а это значит за президента действующего.

Много болтовни было и есть о результатах встречи Байдена и Путина. По разговорам политиков, депутатов наступило затишье, теперь налажен контакт руководителей двух ядерных держав. И вдруг появляется новость, которая перечёркивает встречу. Жаль, что наша власть так и не узнала Байдена, хотя по отзыву В.Путина он хороший профессионал. И действительно профессионал, который переиграл Путина. А ведь говорили, что наш президент оказался на высоте и результаты встречи остались за В.Путиным. Очевидно Байден вернувшись домой дал команду соответствующим органам готовить новые санкции против России и против тех компаний, которые обслуживают строительство "Северного потока - 2" за наказание А.Навального. Что теперь скажут наши пропагандисты на уровне В.Соловьёва, С.Михеева и многих других, на которых уже противно смотреть на телевидении. Соловьёв скажет , противно не смотри. Смотрим до какого уровня дойдёте в пропаганде нынешней власти?

Отвечая на вопросы журналистов после встречи двух лидеров В.Путин сказал: "Если после встречи с Байденом, как в 2016 году после саммита с Трампом, США введут в отношении России санкционные меры, то это будет означать упущенные возможности". Для кого? Байден и его государственные структуры плевали на упущенные возможности. Да они об этом и не думали. По крайней мере они от России независимы, в отличие от самой России.

А в стране продолжается рост цен буквально на всё. Сахар и масло как говорил президент цены заморожены. Это он так думает. Никто и не пытался их морозить. Более того подорожало практически всё. Мой внук окончил институт если можно сказать два. Сперва 4 года и потом ещё два и вышел неучем. Парень толковый и не стесняется говорит о процессе обучения. Настоящий дурдом. Так вот купили в деревне дом залезли с матерью в долги банка. Дом стоит как сирота посреди поля. Надо огородится. Пошёл в магазин . Куб древесины стоит 15 тысяч рублей, метал ещё дороже. Весь строительный материал подорожал от 100 % до 200 %. В некоторых регионах даже негде и за такие деньги купить пиломатериал. Оказывается в стране не хватает обработанной древесины. И вот натыкаюсь в интернете на снимок штабелей древесины. Окинуть глазом территорию под штабелями не удастся, настолько она большая. И сложено как по алмазу. И всё на Китай, а для себя по ценам только для миллиардеров. Простой человек за месяц может заработать на куб древесины.

А президент на съезде много говорил о народе и чиновниках. "Властям необходимо не просто слышать граждан, но и чувствовать их сердцем". А что разве чиновники слышат народ? Вы ведь тоже чиновник, которого избрал народ правда с подтасовкой. Вы слышите народ и чувствуете его? Он живёт на 15 - 20 тысяч рублей, а вы не могли бы примерить это на себя? Вы лжёте, господин президент. Никто никого не слушает. Чиновники и вы с ними живёте не известно где, но точно не в России. Китай на Востоке уже командует хуже чем на своей земле. Прибыль ими руководит. Они ведь соединили коммунизм с капитализмом. В чужой стране ведут себя как капиталисты а в своей как коммунисты. Смотрите как ловко они пристраиваются в жизни. Вам бы так.

А президент 22 июня возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. Что бы это значило? А то, что если бы не предательство Горбачёва и Ельцина он бы никогда не стал не только президентом, но и вообще большим чиновником. Слишком большие у него запросы. Так и работал бы в КГБ на третьих ролях. Ведь работая в ГДР он ничего выдающего не проявил. Посредственность его кредо.

На съезде партии власти и не только почти на всех выступлениях он говорит о сохранении традиционных ценностей. Как вы думаете, читатель, о чём он? О каких ценностях? Неужели в нынешней России сохранились какие - то традиционные ценности? Кто знает назовите, я таких ценностей не знаю. Депутат Петербурга М.Резник задержан за наркотики. Видите депутату не хватает, наркотиками занимается, а народу хватает и 15 тысяч рублей. Вот так и живём.