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Московский листок

Обзор новостей: Как разорили кубанские курорты

Опубликовано 25.06.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Как разорили кубанские курорты - и осчастливили турецкие

С 1 июля для заселения в отели Сочи, Анапы, Геленджика и других курортных городов потребуется отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Хуснуллин предложил привлечь неработающих пенсионеров к работе на стройках https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Лукашенко заявил о готовности ввести военное положение в ответ на санкции ЕС С кем собрался воевать Лукашенко, пока не сообщается. По всему похоже, что, как всегда, с внутренним врагом…

4 Еще раз о московских выселениях Репортаж и комментарий Александра Зимбовского.

5 Легализация апартаментов упирается в уголовный кодекс

6 В России хотят повысить тарифы на холодную воду

7 Депутат Енгалычева интересуется, тестировалась ли вакцина на лабораторных животных? https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Не хватает вакцин А теперь вопрос к Генеральной прокуратуре: на каком основании будут терроризировать работающих, не сумевших привиться? И на каком основании станут ограничивать допуск невакцинированных к объектам социальной инфраструктуры, если они не могут привиться?

9 Сегодня уже можно получить «черную метку» На сайте mos.ru с сегодняшнего дня теоретически можно получить QR-код для посещения ресторанов в столице, сообщили в мэрии Москвы.

10 The Telegraph сообщает, что решение о проходе эсминца у Севастополя принял лично Борис Джонсон https://forum-msk.org/material/news/1... Два существенных замечания. - Если вам нравятся выпуски новостей, можете смело перепубликовывать их на своих страницах - мы за копирайт не держимся, все это в свободном доступе. - Если вы хотите оказать помощь каналу - не сдерживайте себя, не стесняйтесь, вот номер карты: 4276 1609 4595 4072



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Обзор новостей: Как разорили кубанские курорты
Обзор новостей: Как разорили кубанские курорты
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