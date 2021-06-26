"Инвитро" приостановила тестирование на количество антител из-за дефицита реагентов

Сеть медицинских лабораторий «Инвитро» приостановила на 7-10 дней тестирование на количество антител к коронавирусу. «Инвитро» приняла такое решение из-за дефицита реагентов, которые необходимы для тестирования.

Только вчера мы сообщали, что минздрав Хабаровского края объявил о приостановке вакцинации в двух крупнейших городах региона. Решение принято в связи с возникшим из-за резкого роста спроса дефицита вакцин, говорится в заявлении министерства в Instagram.

О том, что отечественная промышленность производит недостаточное количество вакцин, я говорил еще год назад. Ничего нового.

Но вот начальство решило стимулировать прививочный процесс – и сразу вылез дефицит. Не только в Хабаровске – в Москве недавно закончился «Ковивак» и до начала будущего месяца не появится.

А теперь повторим вопрос к Генеральной прокуратуре: на каком основании будут терроризировать работающих, не сумевших привиться? И на каком основании станут ограничивать допуск невакцинированных к объектам социальной инфраструктуры, если они не могут привиться?

Да, сейчас начальство жалуется на небывалый наплыв желающих привиться, а значит и получить данные об антителах в крови. Но кто создал этот ажиотаж принудительным, по сути, вакцинированием?

А теперь выясняется, что привить всех - не хватает ресурсов! Полтора года им твердят о ресурсном обеспечении, а у них то того нет, то этого.

А теперь представим себе, что в Великобритании или Израиле объявили бы принудительную вакцинацию, а потом оказалось, что прививать-то и нечем! Сколько бы продержался кабинет министров?

А у нас - сидят себе, и даже рылом не ведут...

А.Б.