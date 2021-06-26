Илью Яшина, главу муниципального совета Красносельский, сняли с довыборов в Мосгордуму по решению окружной комиссии, ему отказано в открытии счета кандидата в банке, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"По решению окружной комиссии Илье Яшину отказали в открытии счета. Вследствие этого он не может участвовать в довыборах в Мосгордуму", - сообщил Реут.

Мосгоризбирком 18 июня назначил довыборы в Мосгордуму по двум округам на 19 сентября.

Наверно, это главная политическая новость сейчас. Не суд, не прокуратура – просто избирательная комиссия берет, и запрещает политику избираться.

Вот Дарья Митина пишет: «Представительная демократия достигла в Россиюшке головокружительных высот. Теперь у нас экстремистом уже избирком назначает, причем даже не федеральный, а участковый. Скоро собрание подъезда будет к пожизненным срокам приговаривать, такими-то темпами».