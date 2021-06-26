Не хочешь платить жуликам - пойдешь под "уголовку"

Практически никто не спорит с очевидным, с тем, что продавать несовершеннолетним алкоголь плохо. Спорить странно! Проблема в другом, в том, что борьба с продажей алкоголя несовершеннолетним тупо превращается в еще одну кормовую зону для жулья (представителей силовых структур, и не только).

И так - контрольная закупка. Если бы ее осуществляли несовершеннолетние, выглядящие как несовершеннолетние – это действительно был бы тест на злонамеренность кассира. Но ведь закупку осуществляют силами несовершеннолетних, максимально похожих лицами и фигурой на взрослых. С поставленной манерой поведения. С правильно подобранной одеждой. У девушек может быть вполне себе взрослый маникюр и прическа, у молодых людей вполне взрослая борода (выросшая в силу редких индивидуальных особенностей или просто хорошо наклеенная). На агентов могут одеть кольца, с виду очень похожие на обручальные, или сунуть в руки ключи от машины. А ведь люди идут потоком через кассу, и времени на разглядывание каждого не так уж много. А вы представляете, как отреагирует очередь, если проверять паспорта у всех, кто не выглядит достигающими пенсионного возраста (дореформенного). А еще над кассами висят таблички, если в очереди больше трех – звоните по такому то номеру.

И так вопрос, на какие качества тестируют кассира такой проверкой? На честность? Или на готовность исполнять обязанности офицера охраны на спецобъекте? Так ведь офицеров охраны на спецобъекты требуется немного меньше, чем кассиров, и зарплата у них поприличнее.

Кроме этого маскировка применяется не всегда. Иногда все делается наглее и проще. К кассе подходит ДЕЙСТВИТЕЛЬНО совершеннолетний, а когда ему пробивают товар – карту для оплаты прикладывает быстро подскочивший несовершеннолетний.

Далее вызывают заместителя директора. Заместитель директора «разруливает». Борцы за нравственность опускают руку в кассу, извлекают от 10 до 20 тысяч рэ и отчаливают – бороться за нравственность дальше. Возмещает убыток магазину, естественно, кассир.

Особо отметим, что незаконно не только финальное разруливания вопроса, но и вообще все происходящее. Законы РФ не разрешают использовать несовершеннолетних в качестве агентов- провокаторов (ст. 17 закона об «оперативно – розыскной деятельности»). Да и провоцировать граждан на совершение преступлений и правонарушений закон об ОРД (ст. 5) тоже не разрешает. Статус волонтерским или общественных организаций, членами которых притворяются детки так же не ясен. Наконец, взрослые члены этих организаций, объясняя действия несовершеннолетних, заявляют, что есть доверенность. Интересно какая? У взрослых на предоставление несовершеннолетних в суде? Скорее всего. Но подобная доверенность не дает право несовершеннолетнему приобретать спиртные напитки в целях провокаций, как и в любых иных целях. Доверенность на право несовершеннолетнего приобретать спиртное? Автор материала очень хотелось бы посмотреть на нотариуса, который выпишет подобное.

Однако абсурдность происходящего кассиру помогает мало. Он один против системы. У магазина, особенно у крупного сетевого магазина, юридическая служба есть, но только заместителю директора намного легче сначала разрешить отщипнуть кусок с выручки, а затем взыскать потерю с кассира. Правда, у некоторых кассиров есть странное мнение, что их начальство тоже входит в круг лиц, имеющих долю с данного вида поборов. Кассиру же, если происходящее его не устраивает, нужно либо вырабатывать способности оракула, либо искать другую работу.

Если же кассир пожалуется... Ну к его услугам российская полиция (самая гуманная к нужным людям полиция в мире) и российский суд (самый чуткий к желаниям нужных людей суд в мире).

Так 12 сентября 2020 г. жертвой подобной закупки стала Зеленкова Ольга Николаевна, работница «Перекрестка» (расположенного по адресу ул. скульптора Мухина д. 12). Повела она себя с точки зрения российского правоохранения, российского правосудия и собственного начальства неправильно – стала качать права. Результат - выписанный судом штраф в 30 тысяч. Суд второй инстанции подтверждает без изменений. Ну, виновен кассир в том, что не умеет на глазок определять возраст профессионально загримированных и подготовленных лиц, и в том, что не пожелал откупиться по хорошему, и в том, что внештатникам, а так же курирующим их штатникам ну и прочему жулью хочется кушать. Решение будет обжаловано в суде третьей инстанции.

16 июня 2021 года контрольная закупка повторилась, уже в исполнении других профессиональных несовершеннолетних и их кураторов. При чем, скорее всего это даже была не месть. Просто доильщики кассиров работают активно и часто.

25 июня 2021 Ольге Николаевне позвонил по телефону инспектор по делам несовершеннолетних из ОВД Новопеределкино, порадовал тем, что на этот раз на нее, за повторную продажу спиртного несовершеннолетним возбуждено уже уголовное(!) дело.

В общем, страна у нас такая. Живем мы тут. Может когда нибудь надоест и начнем что то менять. Кстати, опыт независимых профсоюзов из других отраслей показывает, что если за проблему тех или иных незаконных поборов взяться вместе – проблема становится решаемой. Такие дела.