Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сегодня начнется строительство "второго Босфора"

Опубликовано 26.06.2021 в разделе комментариев 0

турция босфор
Сегодня начнется строительство "второго Босфора"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня торжественно заложит первый камень в основание первого из шести мостов, которые будут пересекать канал "Стамбул", он же - "второй Босфор".

Длина нового канала - около 45 километров (Босфор 60 километров в длину), ширина 275 метров, глубина - 20,75 метра. Пропускная способность канала составит порядка 185 судов в сутки, то есть около 67,5 тысячи судов в год (через Босфор сегодня проходят 43 тысячи судов в год).

Сегодня большая часть судов и кораблей, благодаря Конвенции Монтрё о Черноморских проливах 1936 года проходят Босфор бесплатно, иногда оплачивая только сборы за лоцманскую проводку, буксировку и ряд других услуг.

Новый канал будет оказывать услуги платно.

Планируется возвести также два современных города с низкоэтажной застройкой по берегам канала с общим населением около 500 тысяч человек.

Остается полная неясность касательно соблюдения властями Турции положений Конвенции Монтрё после открытия нового канала. В принципе, не захотят, и не станут соблюдать. И тогда в Черном море могут появиться авианосцы…



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к обязательной вакцинации от коронавируса?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Как разорили кубанские курорты
Обзор новостей: Как разорили кубанские курорты
25.06.2021
Принуждают вакцинироваться? Что делать? Отвечает депутат Енгалычева
Принуждают вакцинироваться? Что делать? Отвечает д...
26.06.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Принуждают вакцинироваться? Что делать? Отвечает депутат Енгалычева (0)
Не хочешь платить жуликам - пойдешь под "уголовку" (2)
Украина получит компенсации от США и Германии за "Северный поток –2" (0)
Сегодня начнется строительство "второго Босфора" (0)
Скоро собрание подъезда будет к пожизненным срокам приговаривать (2)
"Инвитро" приостановила тестирование на количество антител из-за дефицита реагентов (4)
Надежда Бондаренко: коммунисты Приднестровья борются против репрессий (1)
Обзор новостей: Как разорили кубанские курорты (0)
Власть уже и не стесняется показать награбленное (8)
QR-код для покойника (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Обосратушки
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Соловьев продает итальянские виллы, а Pfizer останавливает эпидемию в США
Дарья Митина Дарья Митина: Правильный левый взгляд на некоторые события в братской стране
Дарья Митина Дарья Митина: Хоть шерсти клок
Дарья Митина Дарья Митина: Не спрячешься
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss