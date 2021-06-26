Сегодня начнется строительство "второго Босфора"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня торжественно заложит первый камень в основание первого из шести мостов, которые будут пересекать канал "Стамбул", он же - "второй Босфор".

Длина нового канала - около 45 километров (Босфор 60 километров в длину), ширина 275 метров, глубина - 20,75 метра. Пропускная способность канала составит порядка 185 судов в сутки, то есть около 67,5 тысячи судов в год (через Босфор сегодня проходят 43 тысячи судов в год).

Сегодня большая часть судов и кораблей, благодаря Конвенции Монтрё о Черноморских проливах 1936 года проходят Босфор бесплатно, иногда оплачивая только сборы за лоцманскую проводку, буксировку и ряд других услуг.

Новый канал будет оказывать услуги платно.

Планируется возвести также два современных города с низкоэтажной застройкой по берегам канала с общим населением около 500 тысяч человек.

Остается полная неясность касательно соблюдения властями Турции положений Конвенции Монтрё после открытия нового канала. В принципе, не захотят, и не станут соблюдать. И тогда в Черном море могут появиться авианосцы…