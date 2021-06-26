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Московский листок

Украина получит компенсации от США и Германии за "Северный поток –2"

Опубликовано 26.06.2021 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Украина получит компенсации от США и Германии за "Северный поток &#8211;2"

Власти Соединённых Штатов и Германии обсуждают возможность оказания помощи Украине в сфере энергетики из-за строительства газопровода «Северный поток — 2», информирует агентство Bloomberg.

В числе возможных вариантов помощи рассматриваются «инвестиции для помощи Украине в строительстве собственных электростанций».

Кроме того, США и ФРГ могут оказать помощь Украине с целью «развития инфраструктуры» и наращивания поставок газа из этой страны, информирует Bloomberg.

Это была бы хорошая новость. А что? Россия получает газопровод в обход Украины, а Украина – новые объекты инфраструктуры и рабочие места.

Но на Украине нет запасов газа на экспорт!

Когда-то были, но давно закончились, и сегодня добываемого там газа едва хватает на ЖКХ, а уже для нужд промышленности надо экспортировать. До недавнего времени Украина «добывала» газ из собственных подземных хранилищ, которые образовались на месте пустот от добытого ранее газа. А в хранилища закачивался из российского газопровода, что и заставило Россию искать обходные пути.

И собственные электростанции Украине зачем, если нет собственного газа?  Или речь идет об атомных станциях? В принципе, запасов урана на Украине достаточно, в Желтых водах и ряде других месторождений. Но вот обогащением она не занимается.

Может, США и Германия оснастят Киев возможностью производить оружейный плутоний? А что?

Есть еще вариант – освободить Украину от собственной промышленности совсем. Тогда газа хватит на отопление, а украинцы смогут выращивать овощи, нелегально работать в Европе и воевать с Россией. Чудная перспектива.



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