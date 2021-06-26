Принуждают вакцинироваться? Что делать? Отвечает депутат Енгалычева

Работодатель принуждает вас вакцинироваться?

Грозит увольнением?

Угрожает?

Что делать в такой ситуации рассказывает депутат МосГорДумы от КПРФ Екатерина Енгалычева:

1) Массово писать заявление - отказ от вакцинации, ссылаясь на статьи 21 и 22 Конституции РФ, статью 5 ФЗ 157 и статью 20 ФЗ 323.

Именно эти заявления работодатель и представит в Роспотребнадзор, как алиби, в обоснование почему не провели незаконную принудительную вакцинацию.

2) Верьте в себя!

Вы вместе можете всё!

Вы - ценный сотрудник, знающий свое дело и на ваше место найти и обучить всему нужны месяцы, а то и годы!! Ни один работодатель не решит с вами расставаться, если вас будет хотя бы 10-20%, а уж если большинство, то и вовсе работодатель встанет на вашу защиту!

Объединяйтесь, отстаивайте себя!