А вы говорите, в Удмуртии вакцины нет...

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции временно приостановлена в Удмуртии 26 и 27 июня из-за того, что темпы вакцинации превысили поставки препарата в регион. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Новая партия вакцины "Спутник V" объемом 17 400 доз должна поступить в республику 27 июня.

За последнюю неделю в больницах привились более 12 тысzx человек, сообщила заместитель министра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева.

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Плохо быть Кассандрой, но увы...

"Инвитро" приостановила тестирование на количество антител из-за дефицита реагентов

Я не думаю, что в других регионах с вакцинами лучше, чем в Москве или Ижевске. Просто низкие темпы вакцинации маскировали дефицит препаратов.

Вот что я писал полгода назад.

Перспективы по ковиду в будущем году неважные

"Надежда на вакцину, которая произведена в нашей стране раньше, чем где бы то ни было. Но существует проблема серийного производства - обещанный к концу года миллион доз (капля в море при 145-миллионном населении, которое надо вакцинировать дважды), похоже, произведен не будет.

Обещанное производство в Петербурге пока не налажено, но даже если к началу следующего года оно и выйдет на прокетную мощность в 3-4 миллиона доз в месяц (в чем есть обоснованные сомнения), то к концу года будет произведено не более 40 миллионов доз вакцины, а надо - 280 миллионов с учетом численности населения.

Это значит, что основная масса населения будет инфицироваться и дальше "естественным" путем, с высокой смертностью. К концу следующего года большинство населения будет уже так или иначе инфицировано либо привито, и дальнейшее наращивание производства вацины уже потеряет смысл. Сколько при этом умрет - подсчитайте сами, исходя примерно из 2-процентной смертности..."

Ну и что не так?

Вот еще. Сентябрь прошлого года.

А пандемия никуда не делась!

"Ясно, что к осеннему росту заболеваемости привить всех не успеют нигде - просто само производство вакцины в нужных объемах еще не налажено, и это потребует времени. Можно считать, что вакцинирование окажет минимальное влияние на статистику этой осенью.

Что до общих противоэпидемических мер, то они показали свою малую эффективность в силу административной импотенции современного общества".

Но есть и другой прогноз, в той же статье.

"Лидером по распространению инфекции по-прежнему остаются США с населением в 300 миллионов человек, но полуторамиллиардная Индия уверенно вышла на второе место и будет со временем на первом, о чем я писал, когда эпидемия в этой стране только начиналась. И сейчас есть все основания считать, что Индия в этом станет мировым лидером: если в США инфицированных 20 тысяч на миллион жителей, столько же в находящейся на третьем месте в мире Бразилии с населением в 200 миллионов, то в огромной Индии - всего 3,5 тысячи на миллион!

Эпидемия в Индии началась позже, чем в США, тестов в огромной стране сделано в 2 раза меньше, чем в Америке - ясно, что процесс там будет нарастать, и если экстраполировать рост заболеваемости на численность населения, то мы еще увидим и 20 миллионов зараженных в Индии, а то и более.

В России, находящейся на четвертом месте в мире по заболеваемости, с населением всего-то 145 миллионов, то есть в 2 раза меньше, чем в США, к началу сентября число инфицированных достигло миллиона - о чем я предупреждал еще в мае. Потихоньку растет смертность - особенность этого заболевания, что рост смертности сильно отстает от кривой роста инфицирования. Но сегодня это уже 1,75%, в то время как в начале лета было в 2 раза меньше, а всю весну мы гордились самой низкой смертностью, не понимая, что это всего лишь "отложенная проблема".

Смотрим Индию сегодня: зараженных 30 183 143, за сегодня +48 698, умерло 394 493. Как видим, уже не 20, а 30 миллионов зараженных.

Смотрим смертность по России: умерло 132 683, за сегодня +619. То есть по уровню смертности мы предстказуемо догнали США, а по темпам обгоняем в 2 раза.

А вот что я писал за год на начала пандемии.

Минздрав отстал от Минобороны. Может, Шойгу назначить главврачом?

"У нас фармацевтическая промышленность разорена, будто Мамай по ней прошел. И раньше была, прямо скажем, не первая в мире, а сейчас ее считай просто нет. Куда Володин собирается приглашать "лучшие фармацевтические компании"? На руины?

Прежде, чем отказываться от лекарственного импорта, нужно произвести полное импортозамещение. А не наоборот, под бредовый законопроект подгонять бредовые идейки - нельзя воссоздать фармацевтическую промышленность мирового уровня вот так, по щелчку! Надо вливать много-много денег много-много лет, и тогда уже выпендриваться. А сейчас это просто геноцид всех тех, кто нуждается именно в тех 70 процентах импортных препаратов".

А вы говорите, в Удмуртии вакцины нет...

А.Б.