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Московский листок

Обзор новостей:Песков как Мария-Антуанетта

Опубликовано 26.06.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Илью Яшина, главу муниципального совета Красносельский, сняли с довыборов в Мосгордуму по решению окружной комиссии

Вот Дарья Митина пишет: «Скоро собрание подъезда будет к пожизненным срокам приговаривать, такими-то темпами». https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Песков как Мария-Антуанетта

Марии-Антуанетте после фразы: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные» отрубили-таки голову. А Пескову это нипочем. Подумаешь, голова…

3 А теперь выясняется, что привить всех - не хватает ресурсов! Сеть медицинских лабораторий «Инвитро» приостановила на 7-10 дней тестирование на количество антител к коронавирусу. https://forum-msk.org/material/news/1...

4 СК запретил редактору студенческого журнала DOXA Армену Арамяну сделать прививку от коронавируса

5 В Москве вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников

6 Борьба с терроризмом вышла на новый этап

7 Украина получит компенсации от США и Германии за «Северный поток –2» https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Сегодня начнется строительство «второго Босфора»



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Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
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