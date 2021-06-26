Обзор новостей:Песков как Мария-Антуанетта

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Илью Яшина, главу муниципального совета Красносельский, сняли с довыборов в Мосгордуму по решению окружной комиссии

Вот Дарья Митина пишет: «Скоро собрание подъезда будет к пожизненным срокам приговаривать, такими-то темпами». https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Песков как Мария-Антуанетта

Марии-Антуанетте после фразы: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные» отрубили-таки голову. А Пескову это нипочем. Подумаешь, голова…

3 А теперь выясняется, что привить всех - не хватает ресурсов! Сеть медицинских лабораторий «Инвитро» приостановила на 7-10 дней тестирование на количество антител к коронавирусу. https://forum-msk.org/material/news/1...

4 СК запретил редактору студенческого журнала DOXA Армену Арамяну сделать прививку от коронавируса

5 В Москве вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников

6 Борьба с терроризмом вышла на новый этап

7 Украина получит компенсации от США и Германии за «Северный поток –2» https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Сегодня начнется строительство «второго Босфора»