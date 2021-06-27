Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

А были на волосок от мировой войны

Опубликовано 27.06.2021 в разделе комментариев 2

война россия
А были на волосок от мировой войны

Инцидент в Черном море создал риск «необоснованной эскалации», возможный просчет в игре в «кошки – мышки» с Россией может привести к «полномасштабной войне», заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер. 

«То, из-за чего я не сплю по ночам, – это (возможный) просчет, к которому приводит необоснованная эскалация. Ситуация, которую мы наблюдали в Черном море в среду, – это один из тех случаев, которые могут его (просчет) породить», – приводит слова Картера РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Telegraph.

***

В целом, видимо, неадекваты в высших эшелонах власти - это глобальная мировая проблема.

Борис Джонсон с крашеными волосами, Макрон, чья жена годится ему в мамы, до недавнего времени Трамп... Ни один из них не прошел бы кадровую комиссию, если б она у них существовала.

А у нас все в порядке, все в адеквате?

Путин волос не красит, на публике не дерется. Но посмотрим на окружение - не чувствует ли он себя порой главврачом дурдома? Из всех фигурантов списка Форбс, пожалуй, только Ротенберг - это человек, которому можно поручить что-то важное, и потом не пожалеть об этом.

С силовиками все в порядке - они люди секретные, на публике появляются редко, так что почти не стыдно.

Но экономический блок правительства, но губернаторы... Про депутатов правящей партии скажу одно - в наших условиях безвластный парламент не так уж плохо. 

Ну а вишенка на торте - это кадровый состав Администрации президента. Мне кажется, если Путина когда-нибудь свергнут и поволкут на эшафот, то вскоре обнаружится, что и стража, и палач, и публика - все из этой почтенной организации. И они с удивлдением обнаружат, что совершили переворот, всеми силами пытаясь его предотвратить.

И что помешает им развязать ядерную войну, если что? Уж точно не другие такие же идиоты по противоположную сторону границы.

А.Б.



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
2213 написал 27.06.2021 01:46
Не то,что "ядерную войну",но даже и безьядерную российской элите развязать помешает такой пустяк,как,то,что все их непосильно нажитые накопления,находятся на территории "вероятного противника",и это-самый сильный ограничитель,что-лучше не бывает.Блоку НАТО,война с россией,тоже нужна,как собаке пятая нога,поскольку,потерять такое удобное управляемое "огородное пугало",как россия-кроме крупных неприятностей,ничего не принесет,а вот,кидать такие "понты на публику",как недавний инциндент,это,как раз на руку и тем и другим.Штатам,эскалация отношений с россией нужна для укрепления и расширения блока,а для российской "элиты",безропотно выполнять приказы из вашинтона-гарантия того,что их капиталы хранящиеся на западе,пока что у них- никто отбирать не будет.
Ответить
(без названия)
соул написал 27.06.2021 01:16
"Ну а вишенка на торте - это кадровый состав Администрации президента. ..." ... с де-факто главным лицом там Сергеем Владиленовичем Кириенко (урожденный Израитель) и понятно не забыть Дмитрия Сергеевича Пескова, который по словам президента РФ "иногда такую пургу несет".
А так что, в 140 миллионной России нету толковых управленцев? Как-то не верится. Или может все-таки виновата система критериев для отбора высших управленцев.
Одно дело, когда речь идет о система отбора высших управленцах государства, где армия вооружена луками и стрелами, совсем другое дело, где на вооружении
стоит ОМП, способное уничтожить все живое на Земле.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к обязательной вакцинации от коронавируса?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей:Песков как Мария-Антуанетта
Обзор новостей:Песков как Мария-Антуанетта
26.06.2021
Принуждают вакцинироваться? Что делать? Отвечает депутат Енгалычева
Принуждают вакцинироваться? Что делать? Отвечает д...
26.06.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Девушка с изюминкой (0)
А были на волосок от мировой войны (2)
Обзор новостей:Песков как Мария-Антуанетта (0)
А вы говорите, в Удмуртии вакцины нет... (17)
Принуждают вакцинироваться? Что делать? Отвечает депутат Енгалычева (7)
Не хочешь платить жуликам - пойдешь под "уголовку" (14)
Украина получит компенсации от США и Германии за "Северный поток –2" (6)
Сегодня начнется строительство "второго Босфора" (8)
Скоро собрание подъезда будет к пожизненным срокам приговаривать (8)
"Инвитро" приостановила тестирование на количество антител из-за дефицита реагентов (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Ну вы поняли
Дарья Митина Дарья Митина: Девушка с изюминкой
Дарья Митина Дарья Митина: Альгирдас на проводе
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Эльбрусиада-2020. Часть шестая. Перевал ВЦСПС.
Дарья Митина Дарья Митина: Текущее - 1
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss