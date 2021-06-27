А были на волосок от мировой войны

Инцидент в Черном море создал риск «необоснованной эскалации», возможный просчет в игре в «кошки – мышки» с Россией может привести к «полномасштабной войне», заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер.

«То, из-за чего я не сплю по ночам, – это (возможный) просчет, к которому приводит необоснованная эскалация. Ситуация, которую мы наблюдали в Черном море в среду, – это один из тех случаев, которые могут его (просчет) породить», – приводит слова Картера РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Telegraph.

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В целом, видимо, неадекваты в высших эшелонах власти - это глобальная мировая проблема.

Борис Джонсон с крашеными волосами, Макрон, чья жена годится ему в мамы, до недавнего времени Трамп... Ни один из них не прошел бы кадровую комиссию, если б она у них существовала.

А у нас все в порядке, все в адеквате?

Путин волос не красит, на публике не дерется. Но посмотрим на окружение - не чувствует ли он себя порой главврачом дурдома? Из всех фигурантов списка Форбс, пожалуй, только Ротенберг - это человек, которому можно поручить что-то важное, и потом не пожалеть об этом.

С силовиками все в порядке - они люди секретные, на публике появляются редко, так что почти не стыдно.

Но экономический блок правительства, но губернаторы... Про депутатов правящей партии скажу одно - в наших условиях безвластный парламент не так уж плохо.

Ну а вишенка на торте - это кадровый состав Администрации президента. Мне кажется, если Путина когда-нибудь свергнут и поволкут на эшафот, то вскоре обнаружится, что и стража, и палач, и публика - все из этой почтенной организации. И они с удивлдением обнаружат, что совершили переворот, всеми силами пытаясь его предотвратить.

И что помешает им развязать ядерную войну, если что? Уж точно не другие такие же идиоты по противоположную сторону границы.

А.Б.