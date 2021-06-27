Девушка с изюминкой кино москва митина Саша Гальпер - потёртый и битый жизнью 50-летний бруклинский еврей киевского происхождения, полноватый и губастый, выглядящий на все 65, полутора метров росту, помятый и небритый фрик. Называет себя богемным поэтом - правда, то, что он декламирует, стихами назвать ну никак нельзя, - и социальным работником: работает с бруклинскими бомжами и бездомными, хотя сам смахивает на полубомжа, нищего и беспомощного. В общем, тип сильного отрицательного обаяния, бабы таких любят.



Самое интересное событие в жизни Гальпера произошло больше 10 лет назад, когда он приехал в Москву читать стихи по квартирникам и в первый же день потрахался с девицей экзотической внешности, которая оставила в его жизни глубокий след - как рассказывает Гальпер, она была наполовину еврейкой, наполовину мавританкой, и это была поистине африканская страсть. Девица оказалась экзальтированной, в первые же дни романа с Гальпером порезала себе вены, чем подняла самооценку Гальпера на недосягаемую высоту - надо же, ради меня, помятого бруклинского еврея, кто-то режет вены! Как вспоминает Гальпер, она занималась политикой, «кажется, принадлежала к лимоновской группировке» (он так и говорит «группировке») - «они тогда боролись с путинским фашизмом и рисовали хуй на мосту у ФСБ - я тогда не понял, нафига мне эта политика сдалась: что мне, киевскому еврею из Бруклина, с того хуя??... Да и вообще, чем мне, киевскому еврею из Бруклина, мешает Путин и его политика?....»



В общем, любовь закончилась, но Гальпер ощутил себя причастным к чему-то великому. А когда услышал в новостях, что его московская возлюбленная Дженни Курпен вышла замуж за пожизненно осуждённого датского маньяка-убийцу, изнасиловавшего и задушившего журналистку на подводной лодке, так и вообще загордился. А тётя Ида позвонила ему из дома престарелых и сказала: «ну вот, Саша, я всегда хотела, чтобы ты прославился. Пусть хоть не сам, а она тебя прославила, ну хоть так!»



Это я вам пересказала очаровательный докфильм нью-йорского режиссёра Ильи Попенко «Девушка с изюминкой»., показанный на кинофестивале ДОКер В фильме Гальпер празднует своё 50-летие в русском ресторане в Бруклине и предаётся воспоминаниям.



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