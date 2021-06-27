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Московский листок

Девушка с изюминкой

Опубликовано 27.06.2021 автором в разделе комментариев 0

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Девушка с изюминкой

Саша Гальпер    -    потёртый и битый жизнью 50-летний бруклинский еврей киевского происхождения, полноватый и губастый, выглядящий на все 65, полутора метров росту, помятый и небритый фрик.  Называет себя богемным поэтом    -  правда, то, что он декламирует, стихами назвать ну никак нельзя,  -  и социальным работником:  работает с бруклинскими бомжами и бездомными, хотя  сам смахивает на полубомжа, нищего и беспомощного.  В общем, тип сильного отрицательного обаяния, бабы таких любят.

Самое интересное событие в жизни Гальпера произошло больше 10 лет назад, когда он приехал в Москву читать стихи по квартирникам и в первый же день потрахался с девицей экзотической внешности, которая оставила в его жизни глубокий след   -   как рассказывает Гальпер, она была наполовину еврейкой, наполовину мавританкой, и это была поистине африканская страсть.  Девица оказалась экзальтированной, в первые же дни романа с Гальпером порезала себе вены, чем подняла самооценку Гальпера на недосягаемую высоту   -  надо же, ради меня, помятого бруклинского еврея, кто-то режет вены!  Как вспоминает Гальпер, она  занималась политикой, «кажется, принадлежала к лимоновской группировке»  (он так и говорит «группировке»)    -   «они тогда боролись с путинским фашизмом и рисовали хуй на мосту у ФСБ   -  я тогда не понял, нафига мне эта политика сдалась:  что мне, киевскому еврею из Бруклина, с того хуя??...  Да и вообще, чем мне, киевскому еврею из Бруклина, мешает Путин и его политика?....»

В общем, любовь закончилась, но Гальпер ощутил себя причастным к чему-то великому.  А когда услышал в новостях, что его московская возлюбленная Дженни Курпен вышла замуж за пожизненно осуждённого датского маньяка-убийцу, изнасиловавшего и задушившего журналистку на подводной лодке, так и вообще загордился.  А тётя Ида позвонила ему из дома престарелых и сказала:  «ну вот, Саша, я всегда хотела, чтобы ты прославился.  Пусть хоть не сам, а она тебя прославила, ну хоть так!»

Это я вам пересказала очаровательный докфильм нью-йорского режиссёра Ильи Попенко «Девушка с изюминкой»., показанный на кинофестивале ДОКер   В фильме Гальпер празднует своё 50-летие в русском ресторане в Бруклине и предаётся воспоминаниям.



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