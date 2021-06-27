Начинаем писать предвыборную пульку

«Справедливая Россия за правду» определилась со списком на выборы

Определена пятерка лидеров списка - председатель партии Сергей Миронов, сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, актер и режиссер Владимир Меньшов, а также сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков.

В Москве список ожидаемо возглавит Галина Хованская, а экономист Михаил Делягин, который планировал возглавить второй столичный список, уедет в Красноярский край, где во главе списка той же партии уже проигрывал выборы в прошлый раз.

Хованская столкнется в округе с Мариной Литвинович, которая идет от «Яблока» - в данном случае, при отсутствии заметного присутствия «Единой России», именно она оказывается «системным кандидатом», в то время как Литвинович представляет оппозицию.

В Медведках выдвинут Юрий Загребной, бывший депутат Мосгордумы, прославившийся в том числе и тем, что не пропустил ни одного заседания думы и ни одной встречи с избирателями. Жаль, что не в этом округе…

В Подольском округе Подмосковья выдвинут политолог и балканист Олег Бондаренко, очень грамотный человек, но против хоккеиста Фетисова от партии власти ему будет трудновато.

Пока радоваться рано

Независимый социолог, бывший узник совести Петр Милосердов завершил обзвон избирателей по 197-му Кунцевскому избирательному округу.

Проект Милосердова «Госдуметр» осуществляется строго на пожертвования избирателей.

Вот его результаты.

Людям было задано два вопроса. Первый: знаете ли вы кого-то из кандидатов? Второй: если знаете, то готовы ли поддержать?

Как видим, кандидат от ЕР пользуется максимальной известностью – еще бы, он телезвезда. И, соответственно, за него готово проголосовать большее число избирателей.

Кстати, в опросе отсутствует еще один возможный кандидат – Дарья Митина, у которой с известностью все в порядке.

Но главное – максимум, 41 процент вообще никого не знают, и похоже, знать никого не хотят. Это так называемый «спящий избиратель». По моим оценкам в Москве это где-то 45 процентов, близкая цифра к полученной Милосердовым.

Вот, собственно, за этого избирателя и будет вестись борьба. Партия власти – чтоб он и дальше спал, а оппозиция – за то, чтоб проснулся.