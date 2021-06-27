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Московский листок

Рекордная смертность в Петербурге - с позволения властей

Опубликовано 27.06.2021 в разделе комментариев 3

Рекордная смертность в Петербурге - с позволения властей

В Петербурге резко ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. На этой неделе город побил рекорд по количеству смертей от COVID-19.

Из-за роста числа госпитализаций пациентов с «ковидом» в городской системе здравоохранения сложилась критическая ситуация — из-за перепрофилирования больниц под приём пациентов с COVID-19 многие петербуржцы не могут получить плановую помощь, рассказал губернатор города Александр Беглов.

Он также выразил мнение, что к тем, кто отказывается от «антиковидной» прививки и игнорирует правила безопасности, надо относиться с «нулевой толерантностью».

В общем, губернатор провоцирует граждан на беспорядки.

В то же время кадры с праздника «Алые паруса» показывают, что многотысячная толпа людей губернатора нисколько не смущает, если организатором массового нарушения карантинных правил являются сами городские власти.

В общем, Петербург копирует Москву годичной давности. Наверно, и результат будет такой же…



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7910 написал 27.06.2021 10:51
у режима карлика так - надо заболевших больше -получите, надо меньше - пожалуйста?
байден натянул карлика в очко по полной, теперь пока порванное очко не заживет - будет множество заболевших?
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(без названия)
Длодлодлтдл написал 27.06.2021 10:50
А ваще, замутили бы вы, г-н главред, тему "Кремлевские антитела", - типо "польза" от известных сущностей Русской Нации.
в кач.предвыборных матерьялов оченно бы пошло
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(без названия)
Ждьждьджодж написал 27.06.2021 10:35
Гыыыыы!
Организм обречен на тотальную толерантность экспериментов с организмом.
(впр., дай ему егойный бох откинуццо до: реноме Нации важнее, - с отпрысками особо экскрементировать не будем)
...
Вы, г-н главред, ежели б вчерась по Перспективе прошвырнулись бы, заменили б - Рио-Инжинейро, токшто без телок в перьях.
ежели урод начнет адиминистрирувать - нипаймут это у.о.
и будет, каг в пьестне:
Отпусти Иа-Иа, опусти уо-уо...
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