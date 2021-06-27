Рекордная смертность в Петербурге - с позволения властей

В Петербурге резко ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. На этой неделе город побил рекорд по количеству смертей от COVID-19.

Из-за роста числа госпитализаций пациентов с «ковидом» в городской системе здравоохранения сложилась критическая ситуация — из-за перепрофилирования больниц под приём пациентов с COVID-19 многие петербуржцы не могут получить плановую помощь, рассказал губернатор города Александр Беглов.

Он также выразил мнение, что к тем, кто отказывается от «антиковидной» прививки и игнорирует правила безопасности, надо относиться с «нулевой толерантностью».

В общем, губернатор провоцирует граждан на беспорядки.

В то же время кадры с праздника «Алые паруса» показывают, что многотысячная толпа людей губернатора нисколько не смущает, если организатором массового нарушения карантинных правил являются сами городские власти.

В общем, Петербург копирует Москву годичной давности. Наверно, и результат будет такой же…