Власти продолжают терроризировать оппозиционных депутатов

Часть задержанных на встрече противников обязательной вакцинации от коронавируса в Москве отпустили, всего, по уточненным данным, задержали восемь человек.

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева в свою очередь сообщила СМИ, что разберется в ситуации с задержаниями на встрече противников вакцинации в субботу в Москве.

В субботу днем несколько человек, в том числе главу фракции КПРФ в МГД Николая Зубрилина задержали центре Москвы на встрече противников обязательной вакцинации. Позже Зубрилина отпустили из отделения полиции, на него составлен протокол о нарушении самоизоляции.

Всего было задержано 8 человек. Среди них Зубрилин, один из руководителей общественного движения "Родители Москвы" Алексей Плохов, член совета "Общероссийского офицерского собрания" Игорь Окунев, писатель Игорь Шнуренко, координатор "Левого фронта" Андрей Селезнёв.

Ситуация спорная.

КПРФ проводила акции против принудительной вакцинации, но в целом пойдет информация, что против вакцинации вообще. И даже может быть против вакцинации в принципе. Что, конечно, не соответствует.

Видимо, надо как-то разъяснять, что речь не о «холерном бунте», а о соблюдении конституционных прав.

А.Б.