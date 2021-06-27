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Московский листок

Власти продолжают терроризировать оппозиционных депутатов

Опубликовано 27.06.2021 в разделе комментариев 2

суд закон
Власти продолжают терроризировать оппозиционных депутатов

Часть задержанных на встрече противников обязательной вакцинации от коронавируса в Москве отпустили, всего, по уточненным данным, задержали восемь человек.

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева в свою очередь сообщила СМИ, что разберется в ситуации с задержаниями на встрече противников вакцинации в субботу в Москве.

В субботу днем несколько человек, в том числе главу фракции КПРФ в МГД Николая Зубрилина задержали центре Москвы на встрече противников обязательной вакцинации. Позже Зубрилина отпустили из отделения полиции, на него составлен протокол о нарушении самоизоляции.

Всего было задержано 8 человек. Среди них Зубрилин, один из руководителей общественного движения "Родители Москвы" Алексей Плохов, член совета "Общероссийского офицерского собрания" Игорь Окунев, писатель Игорь Шнуренко, координатор "Левого фронта" Андрей Селезнёв.

Ситуация спорная.

КПРФ проводила акции против принудительной вакцинации, но в целом пойдет информация, что против вакцинации вообще. И даже может быть против вакцинации в принципе. Что, конечно, не соответствует.

Видимо, надо как-то разъяснять, что речь не о «холерном бунте», а о соблюдении конституционных прав.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7910 написал 27.06.2021 10:55
у режима карлика так - надо заболевших больше -получите, надо меньше - пожалуйста?
байден натянул карлика в очко по полной, теперь пока порванное очко не заживет - будет множество заболевших?
в отместку еще и отвакцинируют по максимуму чтобы чужие боялись, особенно байден?
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(без названия)
Папа Карло написал 27.06.2021 10:51
Прекрасная инициатива КПРФ! Жду митингов и пикетов в защиту права работать в школах лицам с открытой формой туберкулеза, а в детских садах -бацилловыделителям шигелл. А то дискриминация, понимаешь. А вообще, всегда считал себя человеком левой идеи, но глядя на нынешних левых в России поддерживать их как т о не хочется. В рядах левых как то непозволительно велика доля тупых, необразованных и агрессивных отбросов. С ужасом думаешь, что эти люди натворят, получив реальную власть. Они привед страну к полной катастрофе, которая будет сопровождаться массовым падежом в т.ч. и среди поддерживающих подобные идейки быдла. И сделают все это они не специально, не по злобе, а исклкючительно по причине крайней дурости.
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