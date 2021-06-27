Обзор новостей: Неадекваты поставили мир на грань большой войны

Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 КПРФ провела акцию против вакцинации
2 «Справедливая Россия за правду» определилась со списком на выборы
3 Ситуация со штаммом коронавируса "дельта плюс" тревожная,
вирус набирает скорость распространения, заявила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
4 Рекордная смертность в Петербурге – с позволения властей
5 Подошли наши данные об отношении к обязательной вакцинации
90 процентов отрицательного отношения к принудительной вакцинации! А они еще позволяют себе на акциях протеста против принудиловки депутатов задерживать.
6 Пока радоваться рано
Независимый социолог, бывший узник совести Петр Милосердов завершил обзвон избирателей по 197-му Кунцевскому избирательному округу.
7 Завтра без QR-кода уже в кафе не зайдешь
Ждем аналогичный ограничений и на посещение транспорта и общественных туалетов. А что?
8 Неадекваты поставили мир на грань большой войны
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Сообразительный написал 27.06.2021 18:35
Бактериологической (ну или вирусной или химической),поскольку ВО ВСЕМ МИРЕ это происходит одновременно и
вполне узнаваемые "структуры-заказчики" получают от этого БАСНОСЛОВНУЮ ПРИБЫЛЬ и СОКРАЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ,
что очень похоже на 2-ю Мировую, только без "внешних" эффектов типа танки, самолеты, бомбы, взрывы!!!
По-тихому!!!
Все же 21 век "на дворе" и ядреной бомбой можно получить ответ!
А так по-тихому, без дыма и огня.
Больше чем уверен, что у тех кто ее "начал" вполне есть "защита".
Почему молчат всякие байдены-путины-меркели-и прочие "президенты" о том, что они "привились" и чем?????
Хотя я не претендую на "оригинальность"!!!)))