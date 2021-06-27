Обзор новостей: Неадекваты поставили мир на грань большой войны

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 КПРФ провела акцию против вакцинации

2 «Справедливая Россия за правду» определилась со списком на выборы

3 Ситуация со штаммом коронавируса "дельта плюс" тревожная,

вирус набирает скорость распространения, заявила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

4 Рекордная смертность в Петербурге – с позволения властей

5 Подошли наши данные об отношении к обязательной вакцинации

90 процентов отрицательного отношения к принудительной вакцинации! А они еще позволяют себе на акциях протеста против принудиловки депутатов задерживать.

6 Пока радоваться рано

Независимый социолог, бывший узник совести Петр Милосердов завершил обзвон избирателей по 197-му Кунцевскому избирательному округу.

7 Завтра без QR-кода уже в кафе не зайдешь

Ждем аналогичный ограничений и на посещение транспорта и общественных туалетов. А что?

8 Неадекваты поставили мир на грань большой войны