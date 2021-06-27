Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Обзор новостей: Неадекваты поставили мир на грань большой войны

Опубликовано 27.06.2021 в разделе комментариев 1

Обзор новостей с Анатолием Барановым: 

1 КПРФ провела акцию против вакцинации

2 «Справедливая Россия за правду» определилась со списком на выборы

3 Ситуация со штаммом коронавируса "дельта плюс" тревожная,

вирус набирает скорость распространения, заявила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

4 Рекордная смертность в Петербурге – с позволения властей

5 Подошли наши данные об отношении к обязательной вакцинации

90 процентов отрицательного отношения к принудительной вакцинации! А они еще позволяют себе на акциях протеста против принудиловки депутатов задерживать.

6 Пока радоваться рано

Независимый социолог, бывший узник совести Петр Милосердов завершил обзвон избирателей по 197-му Кунцевскому избирательному округу. 

7 Завтра без QR-кода уже в кафе не зайдешь

Ждем аналогичный ограничений и на посещение транспорта и общественных туалетов. А что? 

8 Неадекваты поставили мир на грань большой войны



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Неадекваты поставили мир на грань большой войны !!! СОВЕРШЕННО ВЕРНО!!!
Сообразительный написал 27.06.2021 18:35
Что-то все это "коронавирусное" очень становится похожим на начало ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ войны!!!
Бактериологической (ну или вирусной или химической),поскольку ВО ВСЕМ МИРЕ это происходит одновременно и
вполне узнаваемые "структуры-заказчики" получают от этого БАСНОСЛОВНУЮ ПРИБЫЛЬ и СОКРАЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ,
что очень похоже на 2-ю Мировую, только без "внешних" эффектов типа танки, самолеты, бомбы, взрывы!!!
По-тихому!!!
Все же 21 век "на дворе" и ядреной бомбой можно получить ответ!
А так по-тихому, без дыма и огня.
Больше чем уверен, что у тех кто ее "начал" вполне есть "защита".
Почему молчат всякие байдены-путины-меркели-и прочие "президенты" о том, что они "привились" и чем?????
Хотя я не претендую на "оригинальность"!!!)))
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к обязательной вакцинации от коронавируса?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Неадекваты поставили мир на грань большой войны
Обзор новостей: Неадекваты поставили мир на грань ...
27.06.2021
Принуждают вакцинироваться? Что делать? Отвечает депутат Енгалычева
Принуждают вакцинироваться? Что делать? Отвечает д...
26.06.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Обзор новостей: Неадекваты поставили мир на грань большой войны (1)
Власти продолжают терроризировать оппозиционных депутатов (18)
Рекордная смертность в Петербурге - с позволения властей (11)
Начинаем писать предвыборную пульку (5)
Девушка с изюминкой (7)
А были на волосок от мировой войны (30)
Обзор новостей:Песков как Мария-Антуанетта (0)
А вы говорите, в Удмуртии вакцины нет... (21)
Принуждают вакцинироваться? Что делать? Отвечает депутат Енгалычева (7)
Не хочешь платить жуликам - пойдешь под "уголовку" (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: В предвкушении
Дарья Митина Дарья Митина: Без комментариев
Дарья Митина Дарья Митина: Прогнозное
Дарья Митина Дарья Митина: Ну вы поняли
Дарья Митина Дарья Митина: Девушка с изюминкой
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss