Сегодня ты без антител, а завтра в НАТО захотел

Как сообщили мне комментаторы моих статей, оказывается, есть такой писатель, Сергей Лукьяненко, который захотел ещё раз пояснить русским людям, почему российский интеллигент - это в массе своей дебил:

«Мы первыми в мире сделали вакцину от короны.

Вакцина оказалась лучшей в мире.

А мы - нет. Мы просрали возможность на зависть всему миру и к огромной выгоде для страны и всех нас первыми выйти из пандемии.

Не Путин. Не правительство. Не олигархи. Не масоны. Не евреи. И даже не велосипедисты. Мы сами виноваты (и «мы» я пишу исключительности из вежливости, стоило бы «вы, непривившиеся»).

Вы - короноотрицатели и вакцинофобы - придурки. Вы тупые бестолочи. Стоило бы всех вас ограничить в правах и лишить бесплатного лечения от ковида - ну, его же все равно нет, так что ничего страшного?

По стране привилось 9%. Среди привившихся разыгрывают автомобили и квартиры - лишь бы уговорить привиться. Просят власти, просят религиозные лидеры. Упрашивают тупых балбесов. Уговаривают. Не помогает. Не прививаются. Не носят маски. На все забили. Само как-нибудь пройдёт...

Ну что, дождались третьей волны? Красавы.

А я - будь я Темным Властелином - прививал бы принудительно. Мои чёрные штурмовики ходили бы по квартирам, вышибали двери и ставили прививки. Злобно хохоча при этом.

Ну или - год ссылки и поражение в правах за отказ прививаться.

Дуракам нельзя давать право выбора. Дурак всегда выберет неправильно».

Как вам это нравится – оно «первое в мире сделало вакцину»? А что «оно», привившееся, об этой «вакцине» знает? Для любопытных подробности тут https://www.yaplakal.com/forum1/topic2288043.html.

А, вообще-то, вызывают недоумение те «героические» усилия, с которой власти России, особенно, власти Москвы пытаются заставить народ привиться вакцинами, созданными как бы против уже старого вируса SARS-CoV-2.

Одновременно, радует реакция народа, который уже настолько не верит властным уродам, что чем больше власть старается в чём-то убедить граждан, тем больше они в это не верят. Даже тупые не верят – даже те, кто ни во что не вникает (эти лукьяненки – не в счёт). Власть настолько оборзела в своей безнаказанной наглости, что и тупые уже реагируют на призывы власти не умом, а инстинктами, – «мерзавцам верить нельзя!».

Сама же власть, имея целью убедить народ вакцинироваться, уже не соображает, какую «пургу гонит». Ведь если вакцины созданы под вирус SARS-CoV-2, то и убеждать надо, что сейчас бушует эпидемия SARS-CoV-2, а не какой-нибудь «индийский штамм». Как иначе в мозгах соединить болезнь с лекарством против иной болезни?

Однако дебилы могут и иначе. Могут и соединить!

В субботу 26 июня мэр Москвы Собянин в интервью программе «Вести в субботу» начал было за здравие: «В Москве ситуация с коронавирусной инфекцией складывается так, что город заново переживает эпидемию, сейчас она бушует». Молодец! Сообщил об этом, напугал, ну и захлопни громкоговоритель.

Но нет, Собянин начал демонстрировать своё знание проблемы и пояснил, что Москве ранее типа удалось победить «уханьский» вариант коронавируса, которым сейчас, якобы, болеет не более 5% москвичей. Более того, 60% жителей столицы либо же переболели им, либо вакцинировались, и у них есть антитела, которые позволили бы остановить эпидемию против этого «уханьского» коронавируса.

Но «беда пришла, откуда дураки не ждали» – как и при любой сезонной простуде в каждом новом году появляется новый вариант вируса. И 2021 год не стал исключением - появился некий вариант простуды, названный «индийским штаммом» коронавируса. Ну, появился и появился, – зачем об этом болтать, если ты хочешь всех насильно вакцинировать, а у тебя и вакцина, и антитела предназначены для старого коронавируса?

Но Собянин не такой – он одно с другим в своих мозгах связать не способен, поэтому искренне сообщает: «И если бы не было новой мутации, то мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было. Я думаю, что заболеваемость бы ушла практически в ноль», — размечтался Собянин, и тут же сообщил, что «остановить распространение COVID-19 могут либо быстрая масштабная вакцинация, либо локдаун».

Но штамм-то новый, а вакцина старая! Как она поможет?

А ведь на самом деле положение с «вакцинированными» ещё хуже, чем просто вакцинирование негодной вакциной. За день до интервью Собянина, англичане опубликовали отчет по текущим показателям заболеваемости. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/996740/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf (таблица 4).

Во-первых, они исследовали 53822 британца, избежавших прививки и заболевших новым штаммом Дельта («индийский» штамм). Из них умерло 44 человека, таким образом летальность этого штамма SARS-CoV-2 равна примерно 0,08%. А больше года назад, 3 марта 2020 года, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус сообщил, что: «около 3,4% известных случаев заболевания коронавирусом привели к смертельному исходу, а сезонный грипп приводит ежегодно к смерти 1% инфицированных». Но на 3 марта 2020 года (кроме Китая) во всём мире ещё не числилось и 11 тысяч заболевших, посему опираться необходимо на данные о смертности от коронавируса, установленные англичанами на настоящее время, – 0,08%. А вот смертность от сезонного гриппа можно взять и у этого гендиректора ВОЗ. И получается, что смертность от нового, «сверхужасного штамма» коронавируса в двенадцать с половиной раз ниже, чем смертность от обычного сезонного гриппа. Не на 12,5%, а в ДВЕНАДЦАТЬ С ПОЛОВИНОЙ РАЗ ниже!!

Но в данном случае не только это интересно. Учёные исследовали и 27192 британских олухов, вколовших себе жижу под названием «лучшие европейские вакцины от COVID-19». Так вот, из этих умников умерло 70 человек – 0,26%. Это в ТРИ раза больше, чем умерло не привитых!

То есть вакцина против старого штамма SARS-CoV-2 уже не только никого не спасает, наоборот - она увеличивает смертность привившихся в случае, если они заболеют новым штаммом. Увеличивает смертность!!

Ну, а те, кто ратует прививаться старой вакциной, хотя ОРЗ 2021 года уже вызывает новое ОРВИ, – это не врачи или государственные деятели, это убийцы!

Та же ситуация и в Москве, и в связи с этим я сделал новый короткий (на 14 минут) ролик, а тем, кому неохота тратить и это время, как обычно даю дикторский текст.

https://www.youtube.com/watch?v=uH19qU6MEmQ

«Из-за введённой цензуры, вынужден говорить иносказательно, не упоминая настоящими именами всем известные обстоятельства. Итак, весной 2020 года средства массовой информации всего мира ударили в колокола.

И мир узнал, что обычная, сезонная, так привычная простуда, весь этот родной нам грипп отменяются и вместо них будет страшная проблема, вызванная ужасной заразой из Китая.

Правда, мало кто знает, что эта зараза точно такая же, как и те две сотни зараз, которые ежегодно вызывают нашу обычную сезонную простуду, называемую врачами острым респираторным заболеванием - ОРЗ.

Ещё меньше народа знает, что эту китайскую заразу ещё никто в мире не видел, и в числе уже 220 тысяч научных статей, написанных учёными-медиками всего мира об этой заразе, нет ни единой статьи о том, что кто-то, где-то эту заразу выделил. А именно - что кто-то, где-то создал изолят этой заразы – генетически чистый образец данной заразы, чтобы можно было расшифровать (секвенировать) состава её генома. Почему нужен изолят этой заразы? Потому, что если будет смесь разных организмов с разными геномами, то будет неизвестно, геном какого организма расшифрован.

И ещё никто не установил, что именно эта китайская зараза вызывает ту проблему, о которой с ужасом вопят средства массовой информации всего мира. Мало этого, уже полгода как в Европе установлена в премия в полтора миллиона евро тому, кто укажет хотя бы одну статью из этих 220 тысяч, в которой описано выделение той заразы, которой пугают весь мир. Так вот, эту премию до сих пор никто не получил.

На сегодня эта китайская зараза, которой пугают весь мир, является виртуальной, созданной в компьютере конструкцией, причём, у разных учёных эта зараза имеет разное устройство, точно так же, как и художники, рисуя, к примеру, Василису Прекрасную, нарисуют совершенно разные портреты этой виртуальной героини.

И уж совсем единицы понимают, что если эта зараза не выделена и не расшифрован её геном, то в принципе невозможно создать препарат, который бы помог вашему организму приобрести иммунитет против этой заразы, как вам обещают разработчики этих препаратов. Скажем, один из используемых в России препаратов, по уверениям разработчиков, является самой этой китайской заразой, но типа убитой заразой – инактивированной. Но как разработчики могли убить эту заразу, если никто в мире её ещё не выделил и не установил, что она не в компьютерах, а реально существует? Как могли убить эту заразу, если до сих пор никто не установил, каковы её свойства? Ну, скажите, как поручить Ивану-царевичу жениться на Василисе Прекрасной, если её ещё никто не выделил из толпы таких же прекрасных красавиц, и не установил, что она и есть искомая Василиса?

Вот и вкалывают людям какую-то жижку, которая никак не связана с иммунитетом против той китайской заразы (если она существует), против которой эту жижку рекламируют.

И я в данной заметке хочу рассмотреть вопрос, как вкалывание этой жижки в людей, влияет на ту проблему, с которой эта жижка призвана бороться.

Например, в Израиле власти уже вкололи большинству граждан эту жижку, объявили победу над заразой и первого июня сняли все ограничения. Но, как говорится, «не долго музыка играла, не долго фраер танцевал»,

И уже 23 июня в Израиле стало невозможно подделывать статистику, и Израиль объявил о новом введении ограничений, включая восстановление масочного режима.

А в Москве блестяще организует как бы борьбу с указанной проблемой мэр Москвы.

Но и мэр Москвы 22 июня сообщил: «К сожалению, ситуация сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом». Давайте проверим эту гармонию слов мэра даже не алгеброй, а всего лишь арифметикой.

В сотый раз напомню, что нынешняя проблема, о которой с весны 2020 года визжат все мировые СМИ, - это всего лишь эпидемия острого респираторного заболевания, а медицина обязана готовить меры против ежегодных простуд, которые могут вырасти до размеров эпидемии ОРЗ. И чтобы понять, когда именно такие, противоэпидемические меры уже необходимо применять, медики (по результатам обычно десяти предшествующих лет) рассчитывают пределы заболеваемости ОРЗ по каждой неделе года

– рассчитывают, какое количество заболевших должно быть в данную неделю, чтобы после превышения этого количества можно было считать, что в стране не просто протекает обычное сезонное острое респираторное заболевание, на которое нет смысла обращать особое внимание, а действительно началась эпидемия некоего ОРЗ.

Эти пределы указаны в «Методике расчета эпидемических порогов по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям по субъектам Российской Федерации МР 3.1.2.0118-17», утверждённой Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 28 сентября 2017 года. Как и полагается в медицине, эта методика даёт эти пределы отдельно по периодам – отдельно за каждую неделю года и в расчёте на 10 тысяч жителей каждого региона России.

Так вот, Собянин заголосил о невиданном росте заболеваний по итогам числа заболевших острыми респираторными заболеваниями на 24 неделе года. Согласно указанной методике, толерантный предел – число заболевших, после которого надо считать, что началась эпидемия, в том числе и от той заразы, от страха перед которой визжат СМИ, равен 31,6 человека а расчёте на 10 тысяч москвичей в неделю. Население Москвы на начало 2021 года - 12 655 050 человек, таким образом в 24 неделю 2021 года - с 14 по 20 июня, - чтобы считать, что эпидемия началась, должно было заболеть 39974 москвича.

А в неделю с 14 по 20 июня заболело ОРЗ 45 263 человека, то есть на 13% больше, чем толерантный предел. То есть действительно можно считать, что в Москве началась не очень сильная, но, всё же эпидемия. Почему я говорю, что эпидемия не очень сильная? Да потому, что июнь - это нетипичный месяц для ОРЗ - для ОРЗ типичным временем являются март и декабрь. Скажем, если в марте заболеет даже не 40 тысяч человек, как в июне, а в три раза больше - 130 тысяч, - то в марте это всё ещё не будет эпидемией острого респираторного заболевания – это всё ещё будет обычная весенняя простуда.

Но формально Собянин прав – порог эпидемии для 24 недели года в этом, 2021 году был превышен и можно считать, что началась эпидемия.

Далее Собянин сообщил, что что мы находимся на пике заболеваемости даже по сравнению с таким же периодом предыдущего года. Но какова заболеваемость этим ужасным респираторным заболеванием была год назад в это время - на 24 неделе прошлого, 2020 года? Всего 8 887 человек. Это в четыре с половиной раза ниже, чем тот порог, после которого в Москве надо было принимать хоть какие-то меры в связи с началом эпидемии, и в девять раз ниже, чем заболеваемость в июне 2021 года. То есть в 2020 году, без каких-либо мер по повышению иммунитета, заболеваемость по факту была столь незначительной, что не было ни малейших причин объявлять локдаун и лишать москвичей конституционных свобод.

Но тогда что происходит сегодня, когда людям во всю вкалывают жижку, объявленную спасением против китайской заразы?

Собянин начинал карьеру комсомольским работником, откуда ему быть компетентным руководителем? Но как врачи могут не знать, что подобный препарат для создания иммунитета против острых респираторных заболеваний, пробовали создать ещё в СССР, мало этого, разные типы таких препаратов и вкалывали, и впрыскивали всему населению.

И в результате получили опыт, о котором ещё 22 года назад, в 1999 году поведал доктор медицинских наук, председатель Комитета здравоохранения г. Москвы, профессор А.П. Сельцовский: «Борьба с гриппом у нас в стране ведется уже более 30 лет. Ежегодная массовая вакцинация населения, проводимая в 1970-1980 гг., по мнению наших ученых и специалистов, занимающихся этой проблемой, не только не привела к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ, но и не замедлила темпов роста этих инфекций.

Так, в Москве в период наиболее активного проведения вакцинации против гриппа (1980-1986 гг.) отмечался значительный рост заболеваемости в группе гриппоподобных инфекций, а отмена вакцинации сопровождалась резким снижением заболеваемости ОРВИ».

Поняли? Чем больше людям вкалывали жижку против ОРЗ, тем больше людей заболевали ОРЗ.

И как вы должны были понять, власти в России и Москве всеми правдами и неправдами хотят вколоть всем жителям непонятную жижку, которая заведомо должна увеличить заболеваемость той самой заразой, против которой её назначают.

Прежде чем подтвердить сказанное, напомню, что в Москве эту жижку уже вкололи полутора миллионам москвичей, это 12 % всего населения. И если эта жижка была бы чистой дистиллированной водой (плацебо), то тогда заболевших ОРЗ с положительными тестами на китайскую заразу было бы около этих 12%, то есть один-два человека на десяток. Но вот смотрите, что происходит на самом деле.

Вот свидетельствует очевидец из инфекционного госпиталя на ВДНХ, что среди лежащих там больных COVID-19 около 80% сделали прививку против этой болезни https://t.me/vooruzon/31.

Как видите, для тех, кто по требованию властей «укрепил» в кавычках, свой иммунитет «жижкой», вероятность заболеть той болезнью, которой все СМИ пугают своих читателей и зрителей, минимум в шесть раз выше, чем у тех, кому вколоть эту жижку не удалось.

Так ведь это же известно было почти 40 лет!

А власти и СМИ без устали твердят: «Вкалывайте, вкалывайте, вкалывайте.

Такая у нас власть. Вот и вопрос - зачем ей это издевательство над людьми понадобилось?

От редакции: Очень острая и своевременная статья, в которой ставятся, соответственно, острые и своевременные вопросы. На которые ответов нет, а у Собянина и ему подобных и быть не может.

Кроме бесконечной темы "выделения вируса", что, во первых, не очень-то и возможно, если брать это применительно к бактериям - те растут на питательных средах, а вирусы нет.

Но не это важно.

Прививать, скажем, оспу начали вообще задолго до того, как появилось само слово "вирус". И ничего, большинство представитьелей старшего поколения живо благодаря этой прививке. Хотя, конечно, можно сказать, что когда перестали прививать оспу, болезнь как-то сама по себе исчезла )))

И второе - для того, чтобы прививать от той или иной болезни вообще не нужно знать ничего о геноме. В СССР прививали оспу, полиомиелит, скарлатину, стобняк, дифтерию и прочее еще в те времена, когда за одно слово "геном" можно было схлопотать срок.

Тем более, что идеей мифического "генома" сам Ю.И.Мухин разделался весьма убедительно: "С 31 июля по 7 августа 1948 года шла сессия ВАСХНИЛ. На сессии президент Академии Лысенко сделал доклад о генетике, и, подчеркнув, что наследственность определяется внешней средой, призвал лиц, исповедующих генетику, к большей практической направленности селекционной работы - к получению пользы для народа. Сессия завершилась полным теоретическим разгромом генетики. На ней в защиту генетики тупо выступил только И.А. Рапопорт, который отказался принять решение президиума ВАСХНИЛ. Остальные генетики дружно покаялись".

Организация победы над лысенковщиной

И добивает эту лженауку генетику вот тут: "...генетика это «великая наука» до тех пор, пока о ней болтают в общем. Но как только дело доходит до конкретных фактов и чисел, то от этой «науки» не остается и следа. Догма, на которой основана генетика, - догма о том, что гены передают признаки, - бредовая или, мягко скажем, ложна".

Лженаука накрылась медным тазом

Так для чего же в полезном деле вакцинации нужен этот "мифический геном"?

А в остальном именно так - когда заботу об общественном здоровье поручают неизвестно кому, то есть тому, о ком точно известно - в организации здравоохранения он "ни бум-бум", результаты получаются такие, как у Собянина С.С. с компанией.

А.Б.