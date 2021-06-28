ГРУ облучило американских бюрократов, и у них повредился мозг

Разведывательное сообщество Соединенных Штатов считает Россию и конкретно Главное управление Генерального штаба ВС РФ (ГРУ) виновником в нескольких инцидентах с американскими государственными служащими за рубежом, в результате которых они якобы подверглись атакам некой «направленной энергии», сообщает ТАСС со ссылкой на материал The Washington Post.

В этом материале авторы, ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации президента Соединенных Штатов, указывают на несколько загадочных инцидентов, в которых несколько госслужащих США якобы подверглись направленному воздействию «направленной энергии» в виде скрытых акустических или иного рода атак. Результатом этих нападений стали повреждения мозга у госслужащих.

Среди этих инцидентов указывают события ноября 2016 года в Гаване, в результате которых пострадали 40 сотрудников посольства США на Кубе.

По словам авторов материала, на данном этапе в администрации Джо Байдена проверяют эту информацию и пытаются понять, «все ли правильно они поняли».

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Все это в классической психиатрии описывается синдромом Кандинского-Клерамбо.

В старое доброе время об этом прекрасно знали не только медики, но им сотрудники соответствующих служб. И в случае, если кто-то настойчиво доказывал, что его облучает ЦРУ (или КГБ), его мягко и ненавязчиво направляли подлечиться.

А были на волосок от мировой войны

Сейчас времена другие. Сейчас на высших государственных постах порой сидят люди, которым по-хорошему, и автомобильных прав выдавать нельзя. И, кстати, диплома журналиста тоже - в СССР для поступления на журфак требовалась справка из ПНД.

Ну и, разумеется, имеет значение широкое распространение в современном обществе разных замечательных веществ. Мы-то, старики, ничего крепче спирта не пробовали, и на нас "направленная энергия" не действует. А вот молодое поколение подвержено...

А.Б.