С автобусной остановки в графстве Кент какой спрос?

Где-то на остановке автобуса в графстве Кент некий гражданин, пожелавший, понятно, остаться неизвестным, нашел пакет с секретными документами министерства обороны Великобритании, где обсуждается вероятная реакция России на проход эсминца "Дефендер" через воды в районе Севастополя. А на гарнир - планы военного присутствия Великобритании в Афганистане после завершения операции НАТО и другие интересные вопросы.

Секретные бумаги были найдены утром во вторник, то есть как раз накануне инцидента в Черном море. Нашедший их гражданин, как пишут, немедленно осознал деликатный характер находки и связался с Би-би-си (а почему не с Минобороны?). Вот такая почти шпионская истории, напоминающая советские фильмы 50-х, в которых тоже любили терять и находить секретные пакеты.

В результате получился почти анекдот. Во-первых, зачем нужно было находить секретные бумаги так далеко от Лондона, где, собственно, и помещается Министерство обороны. Нашли бы в каком-нибуль лондонском пабе, да еще и в пятницу - и никаких вопросов. А на автобусной остановке в графстве Кент - это явно перебор, какая-то любительская постановка! Причем, нашли-то аккурат к инциденту в Черном море и последовавшему скандалу. Случайность? Нет, друзья, не верю, уж больно похоже на обычный слив компромата.

А вот теперь самое интересное. Понятно, что во все времена чиновники, конкуренты, обманутые жены и другие граждане по разным причинам сливали информацию в СМИ. А СМИ обычно отвечали, что получили информацию из конфиденциального источника, называть не обязаны, только по решению суда. Но это у них, а у нас, во всяком случае, раньше, иметь свои источники было как-то не принято. А принято было находить тот самый компромат на вокзале или на автобусной остановке. Я сам находил его в таких местах много раз.

А происходило это так. Ты приезжал в командировку в какой-нибудь город, скажем, Волгоград, заходил в местную газету, выпивал с ребятами коньячку, а потом тебе вручали пакет и говорили: «Понимаешь, старик, сами мы опубликовать это про наших жуликов не можем, а вы там в Москве - запросто. Но учти – эти бумаги ты нашёл на вокзале или на автобусной остановке, иначе нам не жить».

Признаюсь, что материалы для моих лучших фельетонов были получены именно таким шпионским образом. И еще замечу, что этот способ мне нравился куда больше всяких западных «источников» - источник тебя могут обязать раскрыть, а с автобусной остановки какой спрос!

И вот тут возникает ряд интересных вопрос. Если информацию слили, а иное маловероятно, то кто это сделал? И почему таким очевидно «советским» способом? Не придумали ничего лучшего? Или сознательно намекнули на руку Москвы в Сити-оф-Вестминстер? Потому что сами-то документы особого интереса не представляют. И без них ясно, что решение направить эсминец именно таким курсом было принято британским правительством, а кем еще? И что там будут говорить про морское право, а тут - про провокацию. Это было ясно и без найденной в Кенте папки. Но душок остался, а это главное.