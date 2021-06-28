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Московский листок

Исландцы ничего не изобретали, просто побороли эпидемию

Опубликовано 28.06.2021 в разделе комментариев 2

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Исландцы ничего не изобретали, просто побороли эпидемию

Исландия снимает все внутренние ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщило правительство страны на официальном сайте.

Ограничительные меры ввели в марте прошлого года. Сейчас уже 87 процентов взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19, а около 60 процентов привиты полностью.

А у нас с сегодняшнего дня без QR-кода даже чашку кофе не выпьешь.

А ведь это мы изобрели вакцину первые в мире. И мы первые начали вакцинацию!

А исландцы вообще ничего не изобретали. Просто провели вакцинацию – без запретов и изнасилования мозга. Как-то так вот у них получилось, и теперь пьют пиво по вечерам совершенно свободно.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Счетовод написал 28.06.2021 11:18
Баранов получает кайф, когда речь заходит о модной болезни и мерах по борьбе с ней. Кроме того, этим Баранов повышает капитализацию сайта, так как Форум посещают в основном ковидиссиденты, которые разными способами брызжут слюной в адрес коронабесов типа Сигизмунда Миронина.
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(без названия)
Баранов утомил своими призывами всех уколоть написал 28.06.2021 10:55
Так что? Оленевод все правильно делает? Слишком много лишних людей расплодилось! Можно в оправдание хоть на Испанию ссылаться, хоть на Буркина-Фасо.
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