Исландцы ничего не изобретали, просто побороли эпидемию

Исландия снимает все внутренние ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщило правительство страны на официальном сайте.

Ограничительные меры ввели в марте прошлого года. Сейчас уже 87 процентов взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19, а около 60 процентов привиты полностью.

А у нас с сегодняшнего дня без QR-кода даже чашку кофе не выпьешь.

А ведь это мы изобрели вакцину первые в мире. И мы первые начали вакцинацию!

А исландцы вообще ничего не изобретали. Просто провели вакцинацию – без запретов и изнасилования мозга. Как-то так вот у них получилось, и теперь пьют пиво по вечерам совершенно свободно.