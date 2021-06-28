Доступность жилья в целом по стране снизилась

В среднем по России для приобретения типовой квартиры в первом квартале 2021 года нужно копить минимум 4,7 года (по итогам первого квартала 2020 года требовалось 4,6 года).

По итогам первого квартала 2021 года цена квадратного метра на типовое жилье на вторичном рынке в среднем по России выросла на 11 процентов. В региональном разрезе единой динамики не наблюдается, хотя в подавляющем большинстве регионов цены увеличились.

Самый драматичный рост зафиксирован в Москве, где средняя цена за квадратный метр типового жилья на вторичном рынке выросла более чем на 40 процентов.

Помимо столицы, еще в 74 российских регионах цены на жилье показали рост.

Но вообще-то подавляющего большинства граждан это вообще не касается – какая там покупка жилья, когда люди с трудом концы с концами сводят?

Анонимные кошелки можно, но… по паспорту

С 1 июля 2021 года россиян и организации обяжут отчитываться о деньгах на своих электронных иностранных кошельках. Требование коснется тех, кто пополнил счета на сумму свыше 600 тысяч рублей в год.

Также в российских магазинах запретят принимать иностранные электронные кошельки, минуя российские кредитные организации.

Кроме того, новые нормативные акты объединяют требования к отчетности по иностранным банковским счетам и электронным кошелькам.

Ранее сообщалось, что россияне по паспорту смогут посылать друг другу деньги через анонимные кошельки.

Анонимно, но по паспорту – это, конечно, сильно.

Отчетность по иностранным счетам – тоже забавно. Россия вообще-то подписала ряд актов по избежанию двойного налогообложения. То есть вы платите налоги в другой стране по ее законам, так же, как иностранцы платят у нас, и не платят в своей стране.

Не надо забывать, что у нас запросто судебный пристав или налоговая могут влезть на ваш банковский счет, и даже снять с него все деньги, опираясь на некое решение суда, в котором вы не участвовали и вас о нем даже не оповещали.

С иностранным кошельком это не проходит. Так прекратите грабить людей на родине, и сограждане потянутся к отечественным кошелькам…

А.Б.