Не надо ничего покупать на Украине

Украинские власти будут отбирать землю у россиян в рамках соответствующего запрета на покупку участков для граждан РФ, предусмотренного законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения, рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

«В законе есть ограничители — запрет на покупку земель со стороны агрессора и террористических организаций. Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев, мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Госгеокадастр. И, в случае фиксации такого факта, есть возможность просто забирать эту землю», — пообещал чиновник.

Коммерческий оборот сельхозземель на Украине будет запущен с 1 июля.

Решение же о предоставлении иностранцам права покупки украинских участков будет принято на общенациональном референдуме, дата и форма проведения которого сейчас даже не определены, то есть когда-нибудь потом.

В общем, есть стойкое ощущение, что вообще весь конфликт России и Украины заключался в том, чтобы не допустить российский капитал к распродаже украинских сельхозземель.

Как только через несколько лет единственный имеющий значение ресурс на Украине – земля, будет реализован на внешнем рынке, российско-украинский конфликт рассосется сам собой.

А пока нужно подождать.

Да, и выборочные запреты на продажу вместе с угрозами отбирать купленное – это прекрасный фактор, понижающий цену на распродаже.