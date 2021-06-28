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Московский листок

Спасет его величество Забор

Опубликовано 28.06.2021 в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Спасет его величество Забор

"Суперливень" ожидается в Москве в понедельник

Он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Москва сегодня окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. По моим оценкам, местами в Москве и по области может выпасть до 35-50 миллиметров осадков, что составляет почти 70% месячной нормы. Самый опасный период - это вечерние часы с 15.00 до 21.00", — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, "суперливень" будет сопровождаться шквалистым ветром до 15-20 метров в секунду, а местами и до 21-26 метров в секунду, локально пройдет град диаметром до 3-6 сантиметров.

Есть вероятность локальных подтоплений в низинных формах рельефа и там, где будут проблемы с инженерными коммуникациями и ливневками.

То есть везде…

Вчера, кстати, в ряде районов прошла репетиция – я как раз ехал с северо-запада на юго-запад. Было неприятно, ливневка явно не справлялась, но в тоннелях подтоплений, к счастью, не было.

Ну, сегодня в часы пик будет весело…

 

А на пляже все спокойненько

Вчера на пляже. Народ купается и загорает, ходит в кафе - завтра, наверно, только примотав QR-код к причинному месту...

Но меры карантинные соблюдаются - видите, спортплощадка заборчиком огорожена? Вот!

На самом деле я, конечно, не призываю закрыть еще и пляжи. Наоборот, вероятность заразиться на свежем воздухе невеликая - редко, кто лежит на песке нос к носу, дистанция естественным образом соблюдается. Ну и самое яркое солнце в этом году убивает вирусы очень надежно.

Я о другом.

Зачем дяденька Собянин и тетенька Ракова провоцируют граждан на открытое пренебрежение распоряжениями властей?

Ведь без смеха это воспринимать невозможно! Отчитались! Спортплощадку огородили...

Ведь уже сегодня, как я понимаю, без QR-кода на пляже даже мороженого не купишь. На пляже! Стакана воды не получишь.

А.Б.

 



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