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Московский листок

Молитвенный облет

Опубликовано 28.06.2021 в разделе комментариев 3

церковь рпц кирилл
Молитвенный облет

Молитвенный облет северной столицы совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сообщается на сайте митрополии во вторник. 

Правящий архиерей и несколько священнослужителей облетели город на вертолете.

В небе над Петербургом митрополит вознес молитвы об избавлении горожан от пандемии и трижды осенил северную столицу иконами Спасителя, святого князя Александра Невского, блаженной Ксении Петербургской и праведного Иоанна Кронштадтского. 

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Петербурге зарегистрировано 1065 подтвержденных случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в городе выявлено свыше 459 тыс. заболевших, из них умерли более 15,5 тыс., выздоровели почти 431 тыс. человек.

***

Ну вы понимаете, кто-то ему предоставил вертолет, и именно для такой цели - "молитвенного облета".

Это отсталый технически Иисус въезжал в Иерусалим на осляти, нынешние архиереи куда как лучше оснащены. 

Но я о другом - ведь это все происходит в рамках государственной политики, государственной идеологии. В России 21-го века митрополит облетает Северную столицу с целью "избавления от морового поветрия".

Они сами верят, что облетит поп на голубом вертолете город, и все сразу станет лучше?

Им бы надо было Центробанк облетать... И обязательно, чтоб на борту экзорцист был.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
1581 написал 28.06.2021 11:30
надо крестным ходом ходить.облетом вирус не возьмешь.
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Re:
Truzadrottttt написал 28.06.2021 11:14
Что ж удивительного? Желающим "быть в теме" достаточно обратиться к стримам Соловья и Фейгина по оккультизму.
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(без названия)
Голос из ада написал 28.06.2021 11:10
У власти окончательно крышу снесло, чего не скажешь о попах, которые делают свой гешефт ничем не гнушаясь.
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