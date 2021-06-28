Обзор новостей: Анонимные кошельки можно, но… по паспорту

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Сегодня кафе закрыты для ковид-диссидентов, на очереди метро и сортиры?

2 Доступность жилья в целом по стране снизилась

3 ГРУ облучило американских бюрократов, и у них повредился мозг

4 Анонимные кошелки можно, но… по паспорту

С 1 июля 2021 года россиян и организации обяжут отчитываться о деньгах на своих электронных иностранных кошельках.

5 Украинские власти будут отбирать землю у россиян

в рамках соответствующего запрета на покупку участков для граждан РФ, предусмотренного законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения, рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

6 Исландия снимает все внутренние ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции

7 Трое офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ арестованы судом

по обвинению в крупном мошенничестве, сотрудники управления авиации ФСБ проходят по делу, связанному с хищением 63 499 600 рублей.

8 "Суперливень" ожидается в Москве в понедельник

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