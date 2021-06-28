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Московский листок

Обзор новостей: Анонимные кошельки можно, но… по паспорту

Опубликовано 28.06.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

 

1 Сегодня кафе закрыты для ковид-диссидентов, на очереди метро и сортиры?

 

2 Доступность жилья в целом по стране снизилась

 

3 ГРУ облучило американских бюрократов, и у них повредился мозг

 

4 Анонимные кошелки можно, но… по паспорту

С 1 июля 2021 года россиян и организации обяжут отчитываться о деньгах на своих электронных иностранных кошельках.

 

5 Украинские власти будут отбирать землю у россиян

в рамках соответствующего запрета на покупку участков для граждан РФ, предусмотренного законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения, рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

 

6 Исландия снимает все внутренние ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции

 

7 Трое офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ арестованы судом

по обвинению в крупном мошенничестве, сотрудники управления авиации ФСБ проходят по делу, связанному с хищением 63 499 600 рублей.

 

8 "Суперливень" ожидается в Москве в понедельник

 

***

Два существенных замечания.

- Если вам нравятся выпуски новостей, можете смело перепубликовывать их на своих страницах - мы за копирайт не держимся, все это в свободном доступе.

- Если вы хотите оказать помощь каналу - не сдерживайте себя, не стесняйтесь, вот номер карты: 4276 1609 4595 4072



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