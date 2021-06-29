На 2030 год можно планировать что угодно

Президент этот год много раз озвучивал мероприятия по поддержанию населения, которое лишилась работы и вообще многодетных семей и первоклашек. Говорил о бесплатных обедах в школах о разовых выплат и так далее. Однако полного решения проблемы коронавируса не произошло. Наоборот он - вирус нарастает. Большие города не могут найти способов хотя бы уменьшить количество заразившихся. Особенно в тяжёлых условиях оказалась наша столица. Думаю, что Собянин принимает меры, но они не дают результатов. Главная проблема, которую выдвинул именно Собянин и решение её приводит к большему заражению народа. Перенаселение города и скученность народа в небоскрёбах. Зачем жильё в 40 этажей, земли нет или коррупция закончилась?

Набиуллина одурев от материального достатка не стесняясь выдала в эфир: "Раздача денег населению приведёт к росту цен. Денежно - кредитная политика регулятора влияет только на спрос в экономике, если напечатать и раздать деньги, вырастет инфляция". Она выросла до раздачи денег и продолжает расти, хотя это не деньги, это подачки, которые ничего не решают. Из - за низкой зарплаты у народа нет никаких накоплений и эти 5 или 10 тысяч проблему не решают. Народ потратит эти крохи на продукты питания. О чём она думала, когда говорила такую чушь? И почему так решила? Да потому что она никогда не знала как живёт народ на 10 - 15 тысяч рублей. Он не живёт, он умирает. Живут чиновники, олигархи, депутаты и воры, которые занимают государственные посты.

23 % населения страны ужимают траты на покупку питания, 40 % экономят на одежде и обуви, скоро лапти будем плести, однако в лес народ не пускают даже за валёжником, а тут надо лыка драть. Результат такой политики привёл к росту смертности. За 2020 год Россия потеряла 688 тысяч человек. Прогнозируют на нынешний год до миллиона. Народ не доедает, организм теряет сопротивляемость и это приводит к возникновению болезней. Поэтому смертность растёт. В стране обострилась ситуация с онкологией. Например, из Саратова пишет О.Лубков, закрываются отделения больных онкологией. Возможно одной из причин является завоз в область пальмового масла. С января по апрель завезено 94,5 тысяч тонн. Оно идёт не только в пищевую промышленность , но и при перегонки нефти. То есть для пищевой промышленности оно очищается по специальной технологии. Такое масло завозят в Россию или нет мне не известно. А людям известно? Многое нам не говорят.

Хороший доклад зачитал президент на съезде партии "Единая Россия". И всё о людях, о сохранении, о продолжительности жизни к 2030 года до 78 лет. На 2030 год можно планировать любые предложения. И зарплату в 3 тысяч долларов и квартиры как у И.Сечина и продукты первой необходимости будут стоить копейки. К тому году президент должен быть на пенсии. Вряд ли за 9 лет продолжительность жизни возрастёт. Для этого нет предпосылок. Зарплата падает, здравоохранение деградирует, цены, тарифы, штрафы растут, растёт и инфляция, вот только зарплата у нищего населения замерла в ожидании дальнейшего падения.

После пенсионной реформы на нынешний год пенсионеров стало на 1 миллион 276 тысяч человек меньше. На этом правительство сэкономило 240 миллиардов рублей. Не плохой куш, вот только не известно куда пойдут эти средства? Может на строительство дворцов администрации пенсионного фонда? При этом за 2020 год в стране умерло 2 миллиона 224 тысячи человек. С января и по ноябрь включительно родилось 1 306 миллионов детей. Страна катастрофически теряет население. Если такая смертность то как можно увеличить продолжительность жизни? Чиновники, которые слушают доклады и выступления президента не осознают то, что он говорит. Никакого сохранения народа нет и не будет до конца его правления. Политику надо менять на противоположную не говорить о сохранении, а молча делать. Дайте работу и зарплату, и восстановите здравоохранение хотя бы до уровня, который был в Советском Союзе. Я не ездил в поликлинику за 25 километров.

Нынешнее руководство России не в состоянии вывести страну на рост экономики. То что говорит президент его никто не слушает и действуют, и в столице, и за её пределами по накатанной колее. Себе много, народу что останется. Е. Драпеко умную фразу выдала в эфир. "Правительство - это инструмент правящего класса. Поскольку сегодня правящим классом является олигархат, поэтому вы понимаете кому служит правительство и сегодняшнее государство". Мы понимаем кому служит правительство, а вы понимаете? Оно служит вам в первую очередь и поэтому президент на съезде выдвинул Шойгу и Лаврова на первые места кандидатами на выборы в думу. Елена, вы с Зюгановым говорите и пишите всё правильно, но ничего не делаете, чтобы разговор превратить в жизнь. И думаю, что делаете сознательно. Вы живёте и ни в чём не нуждаетесь зачем вам менять политику в стране? Вы ведь как и Зюганов превратились в штатного депутата. И ваши взоры на жизнь изменяются в худшую сторону. Замылился ваш взгляд и проблем личных нет.

Много судачат наши пропагандисты о статье В.Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое", на немецком языке и опубликована в Германии. Идёт характеристика Европейской политики последних лет двадцать. "Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой". А почему Европа не идёт на партнёрство, а наоборот выступает против? Только потому что она может не только жить, но и развиваться без России, а Россия не может не только без Европы , но и без других развитых стран. С ликвидацией Союза ликвидировали науку, учёных и современные технологии. Какова политика была в девяностые? Продадим углеводороды и купим не только продукты, современные технологии , но и положим в собственные карманы миллионы. И эта политика доминирует и сегодня. Военную технику собирать не можем без комплектующих, которые покупали и в США, и на Западе. А теперь санкции и развитие военной техники застопорилось. Так почему В.Путин выступает за партнёрство? Потому что прежнее правительство девяностых и нынешнее развалили экономику. Надо не статьи писать, которые ничего не дают, а закрыть вывод миллиардов за бугор, восстановить за коррупцию смертную казнь и засучив рукава взяться за производство. Восстановить большинство заводов с использованием современных технологий, которые надо разрабатывать самим. Установить миллионные зарплаты учёным которые выехали из России. Вернуть под любыми предложениями. Только развитая экономика спасёт Россию от развала. И не надо будет искать встреч с руководством США и другими странами.

Ещё раз напоминаю читателем, что мы пока живём в целой России только потому что Союз оставил ядерное оружие. Запад и США поняли, что мир может погибнуть избрали другую тактику. Почти все союзные республики уже в НАТО. Осталась Белоруссия. Однако наша власть, что то холодно относится к Лукашенко. И опять на первое место выходит экономика. Была бы Россия с сильной экономикой большинство бывших республик Союза давно бы присоединились к России, а не к НАТО.