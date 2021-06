Что же случилось в ковидных Израиле и Англии? медицина бюрократия лекарства коронавирус В последние дни случилось несколько событий, которые трудно объяснить с позиции КОВИД-диссидентов. В РФ в разгар лета начался новый разгар эпидемии будто бы ОРЗ (по их мнению). Но такого никогда не случалось за всю историю гриппо-ведения и ОРЗ-ведения. По крайней мере нам в мединституте, когда я там учился, об этом не говорилось. В своих ранних работах (см. в конце) я уже указывал, что специфического лечения КОВИДа не существует и только маски, расстояние и вакцинация могут спасти. Разберем, как действуют эти меры на примере 3 стран: РФ, Израиля, Англии. Я не буду напрямую сравнивать страны между собой, это без большой статистики не научно, а сравню динамику условной летальности при тех же критериях оценки и тех же методах выборки в рамках данных в одной стране. Я буду брать максимальные дневные (то есть, за один день) количества смертей от вируса и максимальные дневные числа заболевших в рамках последовательных волн заболевания. Англия. При первой волне условная летальность - 724/4852 = 14,9%. Вторая волна 1348/68013 = 6,3%. Третья нынешняя волна: условная летальность - 23/17943 = 0,1%. Летальность упала в 150 раз. Это результат вакцинации. КОВИД-диссиденты ссылаются на английские данные и утверждают, что дело в том, что будто бы летальность от штамма Дельта стала 0,008%. Это противоречило сплетням итальянского телевидения, где утверждалось, что Дельта не дает низкой летальности – она такая же, но инкубационный период уменьшился. Дело в том, что в варианте Дельта последовательность аминокислот, которая разрезается особым белком фурином в эндосомах, а это позволяет вирусу проникать в цитоплазму клетки, стала такой, что этот процесс стал быстрее (данные из научной статьи – если интересно, то mironaaa@yandex.ru, кроме того описание вируса есть в проведенной ниже литературе). Поэтому и инкубационный период стал короче. Сначала я был ошарашен, но потом взял себя в руки и проанализровал процитированный оппонентами документ. Итак, берем документ под названием «SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England. Technical briefing 17». Он разработан госорганом (Public Health England), отвечающим за медпомощь в Англии. Открываем страницу 13 и видим таблицу 4 (Table 4. Attendance to emergency care and deaths by vaccination status among Delta… ), где указана цифра 53822 –число англичан, заболевшим «Дельта» вариантом вируса КОВИДа (который как говорят диссиденты так и не выделен, а уже варианты его находят). Среди них умерло 44 человека. На следующей строке смотрим возраст заболевших. Среди них лица моложе 50 лет составляют 52846 человек, то есть, почти 99% от общего числа. Но если учесть, что сейчас в Англии уже провакцинированы все, включая 40 летних (сведения от моих друзей, которые занимаются вакцинацией в Англии), то на самом деле это группа с возрастом мене 40 лет. Кроме того, они могли перенести КОВИД в виде носительства, так как антитела у них не проверялись в полной мере. Далее. Оказывается, из 976 исследованных старше 50 лет умерших было 38 Летальность получается не 0.08%, а уже 3,8%. Кстати, и в других группах непровакцинированных обследованных преобладают люди моложе 50 лет, поскольку в Великобритании, как и в Италии, сначала были провакцинированы люди старших возрастов. Поэтому авторы исследования в «summary» и не делают вывод о резком снижении летальности, понимая, что выборка не случайна. Нет там и полного статистического анализа. А без него любая цифра – это сплетня. Отмечу, что 86% погибших от вируса — это люди старших возрастных групп (>60 лет). Следовательно, никакого особенного резкого снижения вирулентности КОВИД вируса пока не произошло. Здесь очень странным является то, что диссиденты ссылаются на английские данные по исследованию Дельта-варианта вируса КОВИДа, но, по мнению ковид-диссидентов, вирус же КОВИДа не выделен. Как же эти … (цензура) англичане смогли выделять Дельта штамм, если вирус ещё не выделен? Нужно определится: выделен или не выделен. В РФ в первую волну цифры: 156 смертей и 10899 заболевших (1,4%). Во вторую волну, соединенную с третьей (с прогибом в центре): 585/28595 = 2%. Третья нынешняя волна началась в конце мая: 610/21312 = 2,8%. Либо идет ухудшение качества лечения или стало меньше вранья и меньше стали скрыват6ь число умерших от КОВИДа. В отличие от РФ, в таких же безалаберных США, где не носят маски, забоваемость после вакцинации уверенно снижается. Об Израиле я уже писал. Но вот вроде бы новая волна. В Израиле минимальный подъем заболеваемости начался 8 июня и до сих пор практически нет смертных случаев. Дело в том, что они слишком рано отменили ношение масок. В первую волну при дневном максимуме в 719 заболевших максимально в один день умерло 6 (условная летальность 0,8%). Во вторую волну максимум заболевших был 3414. Дневной максимум смертей - 35 (1%). В третью волну максимальное число заболевших в день 8190, а максимальное число умерших 79 (1%). В нынешнюю четвертую волну дневной максимум заболевших составил 219, смертей пока нет. Израиль наиболее правильно провел эпидемию. А теперь о Спутнике. У меня есть десяток знакомых, которые привились и не заболели. Но это сплетня от меня. Но имеются интересные цифры и графики, которые никому не надо было подделывать. Сан Марино вакцинировалось Спутником, и там нет КОВИДа. Графики есть в Интернете. По просьбе ковид-диссидентов назову и автора исследования, в котором выделен вирус. Это Michael Laue из института Коха (Robert Koch Institute, Berlin, Germany). Я слушал его лекцию, он представил свои научные данные, ответил на массу вопросов. Имена остальных 150 тысяч авторов, выдeливших вирус КОВИДа в 15 тысячах статей, которые я нашел в ПабМеде, по ключевым словам, “COVID-19 and isolation”, я был вынужден убрать из-за недостатка места. Прокомментирую ещё один фейк. Будто бы доктор вирусологии и иммунологии Джо Ризоли в статье "Covid-19 - это Обман" пишет: "Наша лаборатория протестировала 1500 образцов с помощью сканирующего электронного микроскопа, мы не обнаружили Covid ни в одном из них. Подавляющее большинство образцов были гриппом A, некоторые - гриппом B, и ни одного случая Covid. Мой комментарий – сканирующий электронный микроскоп практически не используется для идентификации вирусов, у него меньшее разрешение, чем у просвечивающего электронного микроскопа. Главное – не верить в опасность. Мы еще в школе этому учились по стихотворению про Фому: «Уже крокодил У Фомы за спиной. Уже крокодил поперхнулся Фомой. Из пасти у зверя Торчит голова. До берега ветер доносит слова: «Непра… Я не ве…» Аллигатор вздохнул и сытый в зеленую воду нырнул». Перефразирую поговорку: «Сколько не говори «халва, халва» — во рту слаще не станет». Сколько не говори: «КОВИД — это ОРЗ» - его осложнений на яички, мозг и полиорганной недостаточности меньше не станет. Для неверующих существует очень полезное правило, даже если вы не верите в бога, то ведите себя так, как будто он есть. Перефразирую: «Даже сели вы не верите в КОВИД, то ведите себя так, как будто он есть, и носите маску, пока не кончится эпидемия. Если вы будете носить маску, то будет неудобно, но ваши яички будут сохранны (появилась масса статей, что КОВИД дает осложнения на яички, не вакцина, а именно сам КОВИД), а если ее снять, то яичкам может угрожать опасность и род ваш может завянуть. 