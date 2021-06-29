Количество вопросов к прямой линии с президентом Путиным превысило 522 тысячи, сообщается в эфире телеканала «Россия 24».

Россияне оставляют вопросы через call-центр (более 308 тысяч), специальное приложение (более 49 тысяч) и СМС (более 100 тысяч).

На сайте прямой линии опубликовали около 30 вопросов и видеообращений.

Прямая линия запланирована на 30 июня, она стартует в 12:00 мск, и навряд ли количество вопросов и соотношение ответов как-то изменится.

Теоретически каждый может задать вопрос президенту, в том числе через специальное мобильное приложение. А вот получить ответ, даже чисто арифметически, может далеко не каждый. Соотношение, как видим, примерно 30 к 500 тысячам.

В принципе, практически тоже самое, что засунуть бумажечку между камней у Стены плача или просто помолиться в церкви – общение богом носит односторонний характер.

А общение с президентом – как с богом. Только бог все видит, как говорят, а президент даже не в состоянии просто прочесть все то, что ему напишут.

Русская классика предлагает образец такого письма: «На деревню, дедушке, Константину Макаровичу…» Ну то есть Владимиру Владимировичу.

Образец: «Москва. Кремль. Понял. Пошел»

А что?