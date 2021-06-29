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Московский листок

Утопить 100 Ялт - это как провести одни выборы в Госдуму…

Опубликовано 29.06.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Утопить 100 Ялт - это как провести одни выборы в Госдуму&#8230;

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев рассказал, что финансирование избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы из федерального бюджета составило 21,4 млрд рублей.

Интересно, на что?

Мы же знаем, как открыто, с какой невероятно честностью проводят у нас выборы. Так мы еще и должны оплачивать это все из бюджета?

Может, сразу брать с будущих кандидатов в депутаты выборный залог – ну все равно ведь носят «чемоданчики» в администрацию?

Так лучше сразу через кассу, с прозрачным налогообложением. На основе тендера, на сайте госзакупок: захотел быть депутатом – кто больше внес, тот и выиграл.

И никаких избиркомов – налоговая проверила, и нормально. 

В Крыму все еще с прошлого раза остаются подтопленными некоторое количество жилых домов. В пунктах временного размещения остаются 169 человек.

В Ялте из-за стихийного бедствия пострадали больше 50 человек, подсчитанный ущерб от паводков превысил 201 млн руб.

Честно говоря, рядом с 20 миллиардами на избирательную кампанию цифра в 200 млн выглядит не впечатляюще.

Утопить 100 Ялт – это как провести одни выборы в Госдуму… А что?

 



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