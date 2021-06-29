Коммунисты Сербии борются за реинтеграцию Югославии

Мы продолжаем брать интервью у разных коммунистических и рабочих партий. На этот раз на вопросы редакции Socialismkz.info ответили сербские коммунисты. Партия Коммунисты Сербии — революционная марксистско-ленинская партия с сильной югославской ориентацией и идеологическим последователем славной КПЮ и СКЮ.

— Какова сейчас политическая ситуация в Сербии на данный момент?

— Сегодня Сербия — это страна дикого либерального капитализма, который с каждым днем становится все более разрушительным и бесчеловечным. Положение рабочего класса постоянно ухудшается, и людей становится все больше и больше. Разрыв между богатыми и бедными становится все глубже. Большинство граждан не имеют достаточного дохода для удовлетворения основных жизненных потребностей и достойной жизни. У власти правые — подданные США и ЕС, антикоммунисты и сочувствующие побежденным во Второй мировой войне силам. Из-за таких социальных обстоятельств коммунисты действуют в очень тяжелых условиях.

— Проводит ли нынешнее правительство республики неолиберальный курс сокращения социальных расходов и приватизации?

— С момента краха социализма до сегодняшнего дня социальная собственность была разграблена, социальные предприятия были разрушены, проводились грабежи, а рабочие превратились в дешевый рабский труд для иностранных инвесторов и местных капиталистов. Все профсоюзные лидеры подкуплены и служат интересам отечественной и иностранной буржуазии. Антинародное правительство принимает законы исключительно в интересах богатых и в ущерб подавляющему большинству граждан. Законы все больше ограничивают и сокращают социальные пособия. Даже те немногие права, которые прописаны в законах, на практике не применяются. Из-за коррупции практически невозможно юридически победить всякого рода несправедливость.



— Какое отношение Компартии Сербии к Социалистической партии Сербии и «Югославскими левыми»? Как вы оцениваете эти образования?

— Для нашей партии Социалистическая партия Сербии (СПС является носителем контрреволюции в Сербии. Они предали коммунистическую идею, отменили рабочее самоуправление, начали приватизацию общественных предприятий, обратились к национализму и вместе с националистами других стран участвовали в ниспровержении Югославии. А если они буржуазная партия, то они захватили все имущество СКС. Сегодня они являются партнером по коалиции правой партии власти СНС. «Югославские левые» больше не существуют сегодня и были созданы для маргинализации и разделения коммунистического движения в Сербии.

— Существуют ли связи Компартии Сербии с другими коммунистическими партиями и организациями бывшей Югославии, а также балканских стран?

— Коммунисты Сербии были инициаторами в 2009 году создания Координационного совета коммунистических и рабочих партий Югославии. В правление вошли следующие организации: СРП Хорватии, КП Македонии, ЯКП Черногории, СК Боснии и Герцеговины, КПДК Словении и наша партия. Первые два года Коммунистическую партию возглавляли коммунисты Сербии. В настоящее время он возглавляет СK Боснии и Герцеговины. Помимо сотрудничества на югославском пространстве, KO часто вместе выступает на международном уровне. Коммунисты Сербии принимают участие в митингах на территории Балкан, а также в митингах Всемирного коммунистического движения, будучи партиями SOLIDNET.



— 1 марта 2012 года Сербия официально приобрела статус кандидата в члены Евросоюза. Как Компартия относится к данному процессу, запущенному правящим классом?

— Для партии «Коммунисты Сербии» носителями неофашизма сегодня являются США и ЕС. Для нас вступление Сербии в ЕС абсолютно неприемлемо. Катастрофические последствия сотрудничества со странами ЕС видны на каждом шагу в Сербии. По сути, реального сотрудничества нет, но на сцене жестокая оккупация. Во-первых, это экономическая оккупация, когда капиталисты ЕС порабощают наших рабочих. Культурная оккупация, где навязываются худшие ценности западной демократии. Моральное занятие, которое сводит на нет такие добродетели, как храбрость, честь и честность, и утверждает деньги и политическую власть. Давайте не будем забывать об экологической оккупации, когда Сербия становится свалкой грязных технологий, где иностранцы покупают наши шахты и источники воды.

— Насколько реален нейтральный статус Сербии? В прошлом году было принято решение не участвовать в любых военных учениях с войсками других стран. Но нет ли сил в правительстве или среди оппозиции, выступающих за вхождение в НАТО?

— Насколько мы против лести в ЕС, мы против вступления в НАТО, а также против любого сотрудничества с этим альянсом, который является хитом американского неофашизма. Сербия — военно-нейтральное государство, правительство которого сделало ставку на военное сотрудничество с пактом НАТО, а также с Россией и другими странами. Однако, поскольку правительство находится в подчинении, был принят закон, согласно которому американские офицеры и солдаты на территории Сербии не подчиняются сербским законам, то есть они не несут ответственности за нарушение закона и не могут быть арестованы. После шестимесячного моратория сербская армия снова участвует в международных военных учениях. Следует отметить, что после агрессии НАТО в 1999 году большинство граждан против вступления в НАТО.

— Какова позиция Компартии Сербии к вопросу Косово? И насколько западный империализм оказывает давление на нынешнюю Сербию?

— Коммунисты Сербии — партия сильной югославской ориентации. Мы не признаем распад Югославии, даже если это реальность, точно так же, как знаменитая КПЮ не признала распад Югославии в 1941 году гитлеровскими нацистами, что тоже было реальностью. Мы также не признаем распад СССР. По тому же принципу мы считаем Косово и Метохию автономным краем в составе Сербии. Только если к власти придут коммунисты, можно ликвидировать национализм, который породил ненависть между народами в югославском регионе. Мы боремся за реинтеграцию Югославии, что никак не устраивает западных империалистов и их подданных. Нынешние государства — легкая добыча крупного капитала. Социалистическая Югославия — единственное решение для свободного и процветающего развития югославских народов. Большинство западных империалистических государств признали независимое Косово, но интересно то, что и косовские, и сербские власти являются наиболее частыми подданными неофашистов во главе с США и ЕС.

— Компартия Сербии поддержало коллективное заявление коммунистических и рабочих партий за ликвидацию американских военно-биологических лабораторий. Почему вы решили поддержать это заявление?

— Партия Коммунисты Сербии, как член мирового коммунистического движения, придерживаясь принципов пролетарского интернационализма, мы поддерживали все инициативы, связанные с борьбой против капитализма и современного неофашизма, возглавляемые Соединенными Штатами. Мы поддержали ликвидацию американских военных лабораторий. У американских неофашистов нет концентрационных лагерей, но они уничтожают человечество с помощью отравленного воздуха, воды и еды, старых и новых болезней, вредных лекарств и вакцин, а также подвергая жизнь стрессу в неопределенном существовании. Для этих целей были созданы военные лаборатории. Например, за последние 30 лет в Восточной Европе население уменьшилось на 35 миллионов, что совпадает с жертвами Второй мировой войны.

— Каковы задачи Компартии Сербии на современном этапе?

— Коммунисты Сербии — революционная марксистско-ленинская партия, верная ленинской позиции, согласно которой замена буржуазного государства пролетарским государством невозможна без насильственной революции. Все страны социализма возникли в результате вооруженных революций. Буржуазия никогда не отдаст власть мирно. У нас в Сербии сейчас нет условий для революционных изменений, но мы никогда не будем лгать людям, что капитализм может рухнуть на выборах. Во время революции в Югославии было убито 50 000 членов партии, 70 000 Коммунистическая молодежь ( СКОЈ )и столько же кандидатов от партии. Они являются нашими образцами для подражания, и поэтому мы должны бороться с буржуазией всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами.