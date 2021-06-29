Утопил Москву ливень - или Ликсутов?

Ливень стал причиной сбоя в работе московского метро, поезда не ходили по участкам Филевской и Калужско-Рижской линий. Вода затопила пути и вестибюль станции «Ясенево». Также дептранс Москвы сообщал о проблемах с движением трамваев.

Наблюдалась «стена дождя», что представляет опасность для города, поскольку при такой интенсивности осадков ливневая канализация уже не справляется. Это власти и считают причиной подтоплений.

А мне кажется, что причиной подтоплений стало несовершенство коммуникаций, в первую очередь ливневой канализации.

Оно ведь и понятно: открыть новую линию метро – это большие понты, а то, что ее потом затопит при сильном дожде – не так важно. Ливневка – это понты маленькие.

Мы как-то уже показывали, как выглядит ливневая канализация в Токио, где с дождями все в порядке. Ничего подобного в Москве и близко нет. Поэтому Токио, находящийся в зоне муссонных ливней, не затапливает, а Москву в умеренном климате – время от времени.

Может, перенести столицу сразу в Когалым? Там таких дождей, кажется. Не бывает… А что?

А.Б.