Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Утопил Москву ливень - или Ликсутов?

Опубликовано 29.06.2021 в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Утопил Москву ливень - или Ликсутов?

Ливень стал причиной сбоя в работе московского метро, поезда не ходили по участкам Филевской и Калужско-Рижской линий. Вода затопила пути и вестибюль станции «Ясенево». Также дептранс Москвы сообщал о проблемах с движением трамваев.

Наблюдалась «стена дождя», что представляет опасность для города, поскольку при такой интенсивности осадков ливневая канализация уже не справляется. Это власти и считают причиной подтоплений.

А мне кажется, что причиной подтоплений стало несовершенство коммуникаций, в первую очередь ливневой канализации.

Оно ведь и понятно: открыть новую линию метро – это большие понты, а то, что ее потом затопит при сильном дожде – не так важно. Ливневка – это понты маленькие.

Мы как-то уже показывали, как выглядит ливневая канализация в Токио, где с дождями все в порядке. Ничего подобного в Москве и близко нет. Поэтому Токио, находящийся в зоне муссонных ливней, не затапливает, а Москву в умеренном климате – время от времени.

Может, перенести столицу сразу в Когалым? Там таких дождей, кажется. Не бывает… А что?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к обязательной вакцинации от коронавируса?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Анонимные кошельки можно, но&#8230; по паспорту
Обзор новостей: Анонимные кошельки можно, но…...
28.06.2021
Принуждают вакцинироваться? Что делать? Отвечает депутат Енгалычева
Принуждают вакцинироваться? Что делать? Отвечает д...
26.06.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Утопил Москву ливень - или Ликсутов? (0)
Коммунисты Сербии борются за реинтеграцию Югославии (1)
Утопить 100 Ялт - это как провести одни выборы в Госдуму… (0)
Москва. Кремль. Понял. Пошел (0)
Что же случилось в ковидных Израиле и Англии? (7)
QR-коды получило явно больше, чем привилось... (7)
На 2030 год можно планировать что угодно (17)
Обзор новостей: Анонимные кошельки можно, но… по паспорту (0)
Молитвенный облет (25)
Спасет его величество Забор (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Украина, Грузия, Азербайджан, Средняя Азия: базы НАТО по периметру России
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Одни выборы по разрушительности это сто потопов в Ялте
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Лавров спасает генетические коды цивилизаций и как ЛГБТ заменило России социализм
Дарья Митина Дарья Митина: Нету никакой корреляции
Дарья Митина Дарья Митина: Не опять, а снова
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss