Заводу срочно требуются дератизаторы!

По информации с Алчевского металлургического комбината, на предприятие поступили деньги в размере 50 миллионов рублей на материалы для запуска производства - это минимально необходимая сумма, озвученная коммерческой службе.

Однако при проводке через коммерческую службу она была уменьшена до 23 миллионов, а потом вообще до 5 миллионов, когда расходы согласовывали с генеральным директором.

Если информация от нашего источника верна и деньги на предприятии действительно есть, то у недавно зашедшего на предприятие инвестора Евгения Валерьевича Юрченко есть одна неожиданная проблема. Называется она "нашествие крыс". Уж больно много средств эти крысы растаскивают. Благо, методов дератизации в современном мире существует много. Например, независимый аудит. А что?