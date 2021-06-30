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Московский листок

Путин реально боится, что его отравят

Опубликовано 30.06.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Путин реально боится, что его отравят

Президент России на саммите с американским лидером Джо Байденом в Женеве пил воду из своего фарфорового белого стаканчикаЮ, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я видел, что действительно президент США пил из коронного картонного стаканчика, президент России пил из своего стаканчика фарфорового, из белой известной кружки», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Белая термокружка российского президента хорошо известна российским и зарубежным журналистам. С ней он появляется на публичных мероприятиях с 2017 года. В 2019 году кружка сопровождала Владимира Путина на саммите G20, «Прямой линии» и нескольких интервью. 

***

Все мы это знаем, видели, но впервые об этом официально говорит пресс-секретарь президента в эфире государственного телеканала.

Что это?

НаврЯд ли Путин старообрядец - у тех традиция такая, есть только из свей посуды. Значит, Путин реально боится, что его отравят. Иначе бы давно посал всю эту клоунаду из эпохи Медичи.

И тут опять два момента. Либо опасности особой нет, а у президента России мания преследования. Либо опасность вполне реальна. И в любой момент Петров и Боширов могут подкараулить с флакончиком с ядом.

Но тогда у президента должны быть и специальные трусы, иначе могу отравить и трусами Навального. Могут обработать "новичком" круг унитаза - посидел и всё, Митькой звали...

Вот даже интересно, кто следит за безопасностью трусов президента? Наверно, специальный офицер ФСО.

Ну а с унитазным кругом вообще сложно. Наверно, специальный человек возит его в "ядерном" чемоданчике. Только Путину захочется туда, куда даже царь пешком ходил, а впереди него офицер с кругом и "вкусной бумажкой" с российским гербом...

И как они могут жить в таком мире, который сами же и создали?

А.Б.



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