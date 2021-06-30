Анатолий Баранов: У нас преступное государство, созданное преступным образом

Дал комментарий "Свободной прессе".

Приватизация прошла «не без греха», во время этого процесса были допущены нарушения и злоупотребления, но пересматривать ее итоги не стоит, «нужно думать про эволюцию». Такое мнение в интервью РБК высказал глава инвестиционной компании Finstar Олег Бойко.

Напомним, Бойко занимает 90-е место в рейтинге 200 богатейших миллиардеров России по версии Forbes. Журнал оценивает его состояние в $ 1,3 млрд.

По его словам, о приватизации, проведенной в России в начале 1990-х, есть много мнений. Одна из точек зрения — «младореформаторская», согласно которой в стране благодаря быстрой шоковой приватизации появился класс эффективных собственников. По мнению Бойко, это «такое себе утверждение». В качестве примера он привел Китай, где не было шоковой приватизации «и, в общем, тоже ничего, получше даже получилось».

Бойко считает, что во время приватизации было «много, огромное количество» нарушений и злоупотреблений. «Поэтому все понимают, что это было что-то такое кривоватое. Объективно», — считает он.

Тем не менее, олигарх уверен, что ревизию итогов приватизации проводить не стоит.

Как понимать эти заявления?

— Я не знаю, как надо понимать, что Волга впадает в Каспийское море, а солнце встает на востоке? — комментирует высказывание Бойко главный редактор ФОРУМа.мск. Анатолий Баранов. — Приватизация была проведена не «кривовато», а откровенно преступно, то есть с нарушением тогда действовавших законов, в том числе и принятых законов о приватизации. Напомню лишь одно — законом требовалось приватизировать госсобственность по именным приватизационным чекам, а приватизация пошла по анонимным ваучерам. Одно это дает возможность отменить все приватизационный сделки по суду, если бы в России суды тоже не были приватизированы. У нас государство и то приватизировано. То есть это преступное государство, созданное преступным образом.

— По мнению Бойко, «приватизация прошла не без греха», во время этого процесса были допущены нарушения и злоупотребления, однако он считает, что пересматривать ее итоги не стоит. То есть в этом главная мысль?

— Ну да, мы незаконно обогатились за счет всего населения страны, так зачем же мы станем пересматривать итоги такой замечательной приватизации, которая сделала нас из простых уголовников — хозяевами страны? Но мы честные ребята — да, мы вас ограбили. Но что вы нам за это можете сделать? В Уголовном кодексе это квалифицируется как изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Потерпевшая — это Россия.

— При этом, по его словам, «нужно думать про эволюцию». Эволюцию чего? Кривого и прошедшего с нарушениями? А она возможна?

— Он имеет в виду, что бандиты и головорезы раннего средневековья через несколько столетий превратились в благородных графов и маркизов. Правда, все равно продолжали пороть крестьян на конюшне и насиловать крестьянских девок, но уже по праву благородного господина.

— Бойко упомянул Китай, где не было шоковой приватизации «и, в общем, тоже ничего, получше даже получилось». А почему у нас не получилось?

— В Китае реформа, «гайгэ» шла под жестким контролем власти, под контролем КПК. Государственные интересы при этом не страдали, более того, Китай в мировой экономике занял то место, которое освободилось после СССР. А у нас политические и экономические реформы проводились одновременно. И государство увлеклось политикой, начали назначать себя президентами, создавать партии, писать новые союзные договоры, а вопросы экономической реформы, то есть вопросы базисные, куда более важные, чем надстройка, передоверили жуликам и ворам. И получили крупнейшую в мировой истории аферу по разворовыванию целой сверхдержавы. Такого не было со времен падения Рима, но тот падал лет триста-четыреста, а СССР рухнул за несколько лет. И наследство получили бандиты.

— Вопрос пересмотра итогов приватизации может возникнуть по разным причинам, в том числе по политическим соображениям, считает Бойко. А вы как считаете, это насущный вопрос?

— Вопрос передела собственности всегда насущный. Думаю, если произойдет передел власти в РФ, неизбежно будут делить и собственность, как ельцинские олигархи Березовский, Ходорковский, Гусинский уступили место олигархам путинским. Возможно, это произойдет и под флагом пересмотра воровской приватизации. Но это будет все равно передел добычи разбойников. А пересмотр итогов приватизации возможен по-настоящему только при изменении государства как такового, с бандитского олигархического режима на что-то более адекватное понятию современной республики. Не случайно наши идеологи при власти все больше кивают на монархию и их аж корчит от слова «республика», я этого слова в речах официальных лиц уже многие годы не слышу. Хотя по конституции Россия — республика. А бандитам, конечно, монархия удобней.

— Какие есть реальные варианты пересмотра: от самых радикальных, то есть полная национализация даже без компенсаций и до повышенного налогообложения, выплаты стоимости частями и т. п.

— В рамках буржуазной республики есть довольно вегетарианские механизмы узаконивания воровской приватизации. Например, введение особого налога, который компенсирует государству некоторые потери от разворованного. В рамках социалистического государства, буде случатся в нашей стране революционные преобразования, думаю, встанет вопрос возвращения всей крупной собственности в распоряжение государства. А дальше наступит мучительный процесс передачи реальных прав управления производством в руки тех, кому оно и должно принадлежать — трудовым коллективам. Ну и вопрос технологического содержания понятия «общенародная собственность» тоже потребует времени и усилий. И это обязательно произойдет, пусть и не при нашей жизни — иначе остановится прогресс, он у нас уже практически остановлен.