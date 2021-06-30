Последнюю сигарету даже вор не берет...

Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги.

Теперь должник может обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Банк после этого не сможет списывать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.

Любопытно, что инициаторами законопроекта были самые видные деятели «Единой России»: депутаты Госдумы Сергей Неверов, Андрей Исаев, Ольга Савастьянова, Василий Пискарев, Наталья Костенко и сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас, Инна Святенко, Елена Бибикова, Мария Львова-Белова.

Почему сейчас – понятно, выборы. «Единая Россия» хочет выглядеть защитницей униже6нных и оскорбленных. Но от кого? И кто нас всех унизил и оскорбил?

Для начала, кто принял нормы, согласно которым прожиточный минимум в стране такой, что на него нельзя прожить?

При этом почему-то самим себе эти депутаты и сенаторы назначают совсем другие зарплаты и пенсии.

А потом – кто обложил нас такими штрафами, что простому человеку даже чихнуть бесплатно невозможно?

Кто организовал повсеместную слежку с камер, которая фиксирует любое нарушение – и выписывает штраф без всякого судебного разбирательства?

Кто искоренил банковскую тайну, и позволил судебному приставу влезать на любой счет и вычищать его в ноль?

Ну а теперь, когда нас задавили всем этим – поблажка нам перед выборами, оставят на счету немножко, на хлеб и воду.

До выборов. Потом можно вернуть все взад. А что?

А.Б.