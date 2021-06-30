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Московский листок

Нашествие немерюков на человечество

Опубликовано 30.06.2021 в разделе комментариев 2

москва выборы собянин
Нашествие немерюков на человечество

Столичные власти не исключают распространения практики работы с QR-кодами 

Не только в кафе и ресторанах, но и на предприятия других сфер, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Ну то есть то, о чем я говорю уже несколько дней подряд. Но я-то думал, что я шучу…

"Общественный транспорт и магазины, может быть, не совсем в ближайшее время, но идеи, какие отрасли могут присоединиться к вот этой программе, у нас есть", — сказал Немерюк в интервью Первому каналу.

Интересно, а Иоанн Богослов, давая свое пророчество о «знаке Зверя», тоже думал, что шутит?

Или и правда предвидел нашествие немерюков на человечество?

 

Куар-код есть, а счастья нету, пишет Дарья Митина

"Решила на МакДональдсе протестировать    -  допустят ли меня с сокровенным куар-кодом вкушать божественные наггетсы, тающие во рту бигмаки,  и пить нектар и амброзию в виде молочного коктейля.

Прихожу, а святая святых закрыта.  Работает только на вынос.

А я не хочу на вынос!  Я хочу сидеть и пожирать манну небесную внутри, и  ещё  халявный туалет посещать!  У меня куар-код есть!  Мне его сам Собянин дал!"

Это к вопросу о Немерюке, отвечающем у нас не только за сортиры в МакДональдсе, но и за предстоящие в сентябре выборы.

А ну как на выборы тоже будут пущать с QR-кодом? Привился правильной вакциной – можно тебе голосовать. А если каким-нибудь враждебным Пфайзером – не видать тебе бюллетеня.

Ну или вызывай доставку на дом. Яндекс-Урна, сервис такой – это мое предложение. Доставят. Правда проверить, что они отвезут обратно в избирком – нельзя, карантин. А что?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
макмондуканто написал 30.06.2021 10:48
Но с другой стороны хорошо, что эти выборы скоро случатся. Подозреваю, что короновирус волшебным образом закончится, эпидемиологическая ситуация, стараниями Собянина, устаканится, надобность в куар кодах отпадет, в сортир без них станут пускать, а террор ослабнет. Хоть не на долго, но облегчение будет, передохнем. Так что недолго потерпеть, месяц всего.
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продавать сигареты и алкоголь только по qr коду и сертификату
Артемий написал 30.06.2021 10:26
Надо алкоголь (спиртосодержащую и алкогольную продукцию) и сигареты (табак и табачную продукцию) продавать при предъявлении сертификата и qr кода тогда все побегут сами вакцинироваться. Начать с Краснодара, Москвы/Московской области, CПб и Ленинградской области , как пробный шаг.
Ну а что? Если в ресторане или кафе будут наливать только по qr коду и сертификату , то можно и кафе с ресторанами не закрывать.....
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