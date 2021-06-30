Столичные власти не исключают распространения практики работы с QR-кодами

Не только в кафе и ресторанах, но и на предприятия других сфер, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Ну то есть то, о чем я говорю уже несколько дней подряд. Но я-то думал, что я шучу…

"Общественный транспорт и магазины, может быть, не совсем в ближайшее время, но идеи, какие отрасли могут присоединиться к вот этой программе, у нас есть", — сказал Немерюк в интервью Первому каналу.

Интересно, а Иоанн Богослов, давая свое пророчество о «знаке Зверя», тоже думал, что шутит?

Или и правда предвидел нашествие немерюков на человечество?

Куар-код есть, а счастья нету, пишет Дарья Митина

"Решила на МакДональдсе протестировать - допустят ли меня с сокровенным куар-кодом вкушать божественные наггетсы, тающие во рту бигмаки, и пить нектар и амброзию в виде молочного коктейля.

Прихожу, а святая святых закрыта. Работает только на вынос.

А я не хочу на вынос! Я хочу сидеть и пожирать манну небесную внутри, и ещё халявный туалет посещать! У меня куар-код есть! Мне его сам Собянин дал!"

Это к вопросу о Немерюке, отвечающем у нас не только за сортиры в МакДональдсе, но и за предстоящие в сентябре выборы.

А ну как на выборы тоже будут пущать с QR-кодом? Привился правильной вакциной – можно тебе голосовать. А если каким-нибудь враждебным Пфайзером – не видать тебе бюллетеня.

Ну или вызывай доставку на дом. Яндекс-Урна, сервис такой – это мое предложение. Доставят. Правда проверить, что они отвезут обратно в избирком – нельзя, карантин. А что?

А.Б.