Столичные власти не исключают распространения практики работы с QR-кодами
Не только в кафе и ресторанах, но и на предприятия других сфер, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Ну то есть то, о чем я говорю уже несколько дней подряд. Но я-то думал, что я шучу…
"Общественный транспорт и магазины, может быть, не совсем в ближайшее время, но идеи, какие отрасли могут присоединиться к вот этой программе, у нас есть", — сказал Немерюк в интервью Первому каналу.
Интересно, а Иоанн Богослов, давая свое пророчество о «знаке Зверя», тоже думал, что шутит?
Или и правда предвидел нашествие немерюков на человечество?
Куар-код есть, а счастья нету, пишет Дарья Митина
"Решила на МакДональдсе протестировать - допустят ли меня с сокровенным куар-кодом вкушать божественные наггетсы, тающие во рту бигмаки, и пить нектар и амброзию в виде молочного коктейля.
Прихожу, а святая святых закрыта. Работает только на вынос.
А я не хочу на вынос! Я хочу сидеть и пожирать манну небесную внутри, и ещё халявный туалет посещать! У меня куар-код есть! Мне его сам Собянин дал!"
Это к вопросу о Немерюке, отвечающем у нас не только за сортиры в МакДональдсе, но и за предстоящие в сентябре выборы.
А ну как на выборы тоже будут пущать с QR-кодом? Привился правильной вакциной – можно тебе голосовать. А если каким-нибудь враждебным Пфайзером – не видать тебе бюллетеня.
Ну или вызывай доставку на дом. Яндекс-Урна, сервис такой – это мое предложение. Доставят. Правда проверить, что они отвезут обратно в избирком – нельзя, карантин. А что?
А.Б.
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макмондуканто написал 30.06.2021 10:48
Артемий написал 30.06.2021 10:26
Ну а что? Если в ресторане или кафе будут наливать только по qr коду и сертификату , то можно и кафе с ресторанами не закрывать.....