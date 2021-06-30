Чего вы ждете от "прямой линии" с Владимиром Путиным?

30 июня Владимир Путин ответит на вопросы граждан в рамках традиционной «Прямой линии». По результатам опроса ВЦИОМ, от начала до конца трансляцию планируют посмотреть 35% из тех, кто о ней знает. При этом каждый десятый из респондентов хочет задать Путину вопрос.

Наш специальный корреспондент Олег Калачёв сделал блиц опрос на улицах Москвы об ожиданиях людей от «Прямой линии» с президентом.

И также мы просим вас в комментариях написать свое мнение по этому вопросу.

Также можете проголосовать здесь: https://forum-msk.org/votes/blank.html?voteid=17264336