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Московский листок

Чего вы ждете от "прямой линии" с Владимиром Путиным?

Опубликовано 30.06.2021 в разделе комментариев 1

30 июня Владимир Путин ответит на вопросы граждан в рамках традиционной «Прямой линии». По результатам опроса ВЦИОМ, от начала до конца трансляцию планируют посмотреть 35% из тех, кто о ней знает. При этом каждый десятый из респондентов хочет задать Путину вопрос.

Наш специальный корреспондент Олег Калачёв сделал блиц опрос на улицах Москвы об ожиданиях людей от «Прямой линии» с президентом.

И также мы просим вас в комментариях написать свое мнение по этому вопросу.

Также можете проголосовать здесь: https://forum-msk.org/votes/blank.html?voteid=17264336



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
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Всего комментариев к статье: 1
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Вячеслав Макаров написал 30.06.2021 10:44
Купил пиво, буду смотреть.
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