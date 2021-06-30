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Московский листок

Гватемалу "кинули" со "Спутником"

Опубликовано 30.06.2021 в разделе комментариев 0

война россия
Гватемалу "кинули" со "Спутником"

Учения стран НАТО и их союзников начались в Черном море, они продлятся до 10 июля

Участие в маневрах примут 20 стран, в том числе Украина, Великобритания, Польша и Грузия. Всего в учениях задействованы 5 тыс. военнослужащих и 32 корабля.

В общем, интересно, какие свои жизненные интересы планируют защищать в Черном море Польша или Голландия? Да и Великобритания с США тоже.

Во время Крымской войны интересы в Севастополе обнаружились сразу у Британии, Франции и даже Мальты. Сегодня состав возможных концессионеров стал заметно шире.

 

Гватемала требует вернуть аванс за Спутник

Глава Министерства здравоохранения Гватемалы Мария Амелия Флорес заявила, что власти страны обратились к России по поводу возврата средств, выплаченных за вакцину «Спутник V». К такому шагу их подтолкнули недостаточные объёмы поставок.

Требование Минздрав направил в Российский фонд прямых инвестиций, которому дали пять дней на ответ. Затем будут предприняты «действия юридического характера», подчеркнула Мария Амелия Флорес.

Гватемала внесла аванс в размере 50% (около $80 млн) за 16 млн доз вакцины «Спутник V». Пока получено лишь 150 тысяч доз.

О том, что производство вакцин в России явно отстает от потребностей, я писал и говорил еще год назад. Но кому это интересно?

Сейчас в Москве очередь на прививку около 87 тысяч человек в день, в ряде регионов из-за нехватки вакцин процесс прививок приостановлен. А вы говорите – Гватемала…



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